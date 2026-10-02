【2026年10月最新】ポケット型Wi-Fiおすすめランキング10選｜満足度調査×料金比較
ポケット型Wi-Fiのおすすめは、3年間の実質月額が約3,875円でキャッシュバックの特典総額が最大145,264円のGMOとくとくBB WiMAXです。
GMOとくとくBB WiMAXはデータ無制限で、他社から乗り換えるときの違約金も最大40,000円まで還元されます。
ポケット型Wi-Fiの利用経験者300人に行った独自アンケートでは、利用しているWi-Fiの種類はWiMAX系が44.3%でもっとも多く、キャリア系の35.0%が続きました（複数回答）。
本記事では、マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが独自調査（n=300、2026年2月実施）と全社の最新料金データをもとに、おすすめのポケット型Wi-Fi10社をランキング形式で紹介します。
GMOとくとくBB WiMAXは、安定した速度で月額料金もわかりやすく、違約金をカバーするキャンペーンで乗り換え先としても利用しやすいサービスです。
|サービス名
|月額料金
|特徴
|公式サイト
|GMOとくとくBB WiMAX
|初月1,375円〜
（以降5,566円）
|キャッシュバック総額が本記事の比較10社中で最大
無制限も快適なWiMAXの定番
|詳細を見る
|カシモWiMAX
|初月1,408円〜
（以降5,412円）
|シンプルで分かりやすい料金体系
|詳細を見る
|モンスターモバイル
|20GB 1,650円〜
（6ヶ月間・以降1,980円）
|20GB・50GB・100GBから容量を選べる
14日間のお試しあり
|詳細を見る
|UQ WiMAX
|4,598〜5,280円
|本家ブランドで店舗サポートも充実、初心者も安心
|詳細を見る
|BIGLOBE WiMAX
|初月0円〜
（〜24ヶ月3,608円・以降5,258円）
|初月無料で気軽に試しやすい
|詳細を見る
|Broad WiMAX
|初月880円〜
（以降5,415円）
|他社からの乗り換えで違約金を最大40,000円まで負担（条件あり）
契約期間の縛りなし
|詳細を見る
|楽天モバイル
|1,078〜3,278円（従量制）
|データ無制限が月額3,278円、使った分だけの従量制
端末1円・縛りなし
|詳細を見る
|Mugen WiFi
|3,190円〜（100GB）
|クラウドWi-Fi最大手、100GB・30日お試し・口座振替に対応
|詳細を見る
※Mugen WiFiの料金は、本記事のリンクからお申し込みいただいた場合の料金です。公式サイトの価格とは異なります。
主要8社の料金と特徴を比較しました。なかでもGMOとくとくBB WiMAXは、キャッシュバックを含めた特典が手厚く、無制限で使えるプランが選べます。
契約前に実際の使用感を確かめたい方は、GMOとくとくBB WiMAXの評判・口コミもあわせてご覧ください。
当サイト限定！
GMOとくとくBB WiMAXで最大112,000円キャッシュバックがもらえるキャンペーン実施中です。
優待コード：PWDT
専用の優待コードの適用で、キャッシュバックが通常30,000円▶︎60,000円に増額します。
- 特典①：全員対象！60,000円キャッシュバック
- 特典②：他社解約違約金補助で最大40,000円キャッシュバック
- 特典③：指定オプション同時申し込みで最大12,000円キャッシュバック
端末代金は実質0円、工事不要で最短即日発送にも対応しています。
＼キャッシュバック特典付きで申し込み／
WiMAXのキャンペーンにしぼって比べたい場合は、WiMAXのキャンペーン比較7社を参考にしてください。
当サイトでは、ポケット型Wi-Fiの利用経験者300人を対象に独自のアンケート調査を実施しました。契約の決め手や後悔ポイントなど、公式サイトだけではわからないリアルな声を集めています。
調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人
📋 回答者の属性と利用傾向を見る
▼ 回答者の年代構成（n=300）
▼ 利用WiFiの種類（複数回答 n=300）
▼ 利用サービスTOP5（n=300）
▼ サービスを選んだ理由TOP5（複数回答 n=300）
料金だけでなく速度・エリア・端末スペックまで徹底比較しているので、あなたにぴったりの1台がきっと見つかるはずです。
【結論】2026年おすすめポケット型Wi-FiランキングTOP10
独自調査の利用者データと、キャッシュバックの充実度・無制限の使いやすさを総合的に評価した結果、マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームのイチオシはGMOとくとくBB WiMAXです。
ポケット型Wi-Fiを実際に利用している300人に「選んだ理由」「利用シーン」「契約後の後悔ポイント」「次回の重視項目」など18項目を回答していただきました。
以下の比較表は、2026年10月時点の最新の料金データをもとに作成しています。
なお「実質月額」は、3年間（36ヶ月）利用した場合の総支払額からキャッシュバック等の割引を差し引き、36で割った金額です。
【比較表】ポケット型Wi-Fiおすすめ10社
以下の表は、10社の料金・スペックを一覧にまとめたものです。
WiMAX系は高速・無制限が強み、クラウドSIM系はエリアの広さと料金の手頃さ、キャリア系は従量制の柔軟さがそれぞれ特徴です。
ご自身の利用スタイルに近いサービスからチェックしてみてください。
|順位
|サービス名
|タイプ
|月額料金（税込）
|実質月額
（3年）
|データ容量
|契約期間
|1位
|GMOとくとくBB WiMAX
|WiMAX
|初月1,375円 → 5,566円
|約3,875円
|無制限
|縛りなし
|2位
|カシモWiMAX
|WiMAX
|初月1,408円 → 5,412円
|約5,392円
|無制限
|縛りなし
|3位
|モンスターモバイル
|クラウドSIM
|20GB:1,980円 / 50GB:2,530円 / 100GB:2,948円
|約2,000円〜
|20GB〜100GB
|2年
（縛りなし有）
|4位
|UQ WiMAX
|WiMAX
|〜13ヶ月:4,598円 / 14ヶ月〜:5,280円
|約5,455円
|制限なし
|縛りなし
|5位
|楽天モバイル
|キャリア
|〜3GB:1,078円 / 〜20GB:2,178円 / 無制限:3,278円
|約3,300円
|無制限
（従量制）
|縛りなし
|6位
|BIGLOBE WiMAX
|WiMAX
|初月0円 → 〜24ヶ月:3,608円 → 5,258円
|約4,708円
|無制限
|縛りなし
|7位
|5G CONNECT
|WiMAX
|4,980円
|約4,405円
|無制限
|縛りなし
|8位
|Mugen WiFi
|クラウドSIM
|100GB:3,190円〜
|約3,300円
|100GB
|2年
（縛りなし
有）
|9位
|AiR-WiFi
|クラウドSIM
|100GB:3,377円〜
|約3,469円
|20GB〜100GB
|1年
（縛りなし
有）
|10位
|クラウドWiFi
|クラウドSIM
|10GB:1,738円/20GB:2,178円 / 50GB:2,618円 / 100GB:3,168円
|約3,300円
|20GB〜100GB
|縛りなし
※実質月額は3年（36ヶ月）利用時の試算です。キャンペーン内容は時期により変更される場合があります。
※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。
※Mugen WiFiの料金は、本記事のリンクからお申し込みいただいた場合の料金です。公式サイトの価格とは異なります。
UQ WiMAXの「制限なし」はスタンダードモードの場合。一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。
独自調査：GMOとくとくBB利用者69.2%が「料金の安さ」、コスパ面で高い支持
GMOとくとくBB WiMAXの最大の魅力は、キャッシュバック総額の大きさと、無制限で使える通信の安定感を両立している点です。
現在実施中のキャンペーンでは、全員がもらえる60,000円のキャッシュバックに加え、他社からの乗り換えやオプション同時申し込みで最大112,000円のキャッシュバックを受けられます。
全員が確実に受け取れる60,000円分で計算した実質月額は約3,875円で、乗り換えやオプションの条件を満たせばさらに下がります。
調査結果ハイライト
📊 ユーザー調査データ （n=39（シェア13.0%））
▼ 選ばれた理由TOP3
▼ ユーザーの後悔TOP2
調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人
|項目
|内容
|月額料金
|初月1,375円、2ヶ月目以降5,566円
|実質月額（3年）
|約3,875円
|データ容量
|無制限（ただしauのネットワークが混雑した場合は一時的に低速化の可能性）
|契約期間
|縛りなし（端末24回分割・中途解約で残債）
|端末代
|33,264円（24回分割で実質0円）
|キャンペーン
|最大112,000円キャッシュバック
（全員60,000円＋他社違約金最大40,000円＋オプション最大12,000円）／特典総額最大145,264円
|端末機種
|Speed Wi-Fi DOCK 5G 01
|支払い方法
|クレジットカード
GMOとくとくBB WiMAXはキャッシュバック総額が最大112,000円（端末代を含めた特典総額は最大145,264円）と本記事の比較10社中でもっとも大きく、無制限・高速通信をあわせた総合力の高さで選ばれています。
マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが実際にこのサービスを契約して使ってみたところ、都内では昼間60〜90Mbps程度の実測速度が安定して出ていました。
ただし、キャッシュバックは利用開始から11ヶ月後にメールで申請する必要があるため、受け取り時期を忘れないよう注意しましょう。
GMOとくとくBB WiMAXの評判・口コミもぜひご覧ください。
● こんな人におすすめ
- キャッシュバック総額の大きさを重視したい方
- 無制限で高速通信を安定して使いたい方
- 他社から乗り換えを検討中の方
- 長期利用を予定している方
＼ 特典総額 最大99,264！ ／
安心の本家ブランド：UQ WiMAX｜店舗サポートで初心者も安心
WiMAXの本家本元、KDDI傘下のサービスです。
全国のUQスポットとauショップで対面サポートを受けられるため、ポケット型Wi-Fiを初めて使う方でも安心です。
また縛りなし（解約金0円）のプランも用意されており、試しにポケット型Wi-Fiを使ってみたいという方にぴったり。
自分のライフスタイルに合わせた柔軟なプラン選択ができます。
総合的には「本家ブランドの安心感」を最優先する方向けのサービスとなります。
調査結果ハイライト
📊 ユーザー調査データ （n=48（シェア16.0%））
▼ 選ばれた理由TOP3
▼ ユーザーの後悔TOP2
調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人
|項目
|内容
|月額料金
|13ヶ月目まで4,598円、14ヶ月目以降5,280円
|実質月額（3年）
|約5,455円
|データ容量
|制限なし
|契約期間
|縛りなし
|端末代
|33,220円（おトク割21,340円の適用で11,880円）
|キャンペーン
|UQ mobile/auセット割、Try WiMAX無料レンタル
|お試し
|Try WiMAX 15日間無料レンタル
|支払い方法
|クレジットカード、口座振替
※スタンダードモードの場合。一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。
UQ WiMAXの最大の特徴は「Try WiMAX」という15日間の無料レンタルサービスです。
実際にサービスを使ってみてから契約するか決められるので、ポケット型Wi-Fiの購入に不安がある方にぴったりです。
また、auユーザーやUQ mobileユーザーであれば、最大1,100円のセット割が適用され、さらにお得にサービスを利用できます。
店舗サポートやauセット割の詳細は、UQ WiMAXの評判記事でまとめています。
● こんな人におすすめ
- 購入前にサービスを試したい方
- auまたはUQ mobileユーザーの方
- 本家ブランドの安心感を重視する方
- 対面サポートを受けたい初心者の方
＼ 15日間の無料体験で安心！ ／
料金重視1位：楽天モバイル｜データ無制限で月額3,278円
料金満足度でトップクラスを記録したのが楽天モバイルです。
従量制の料金体系を採用しており、データ使用量が少ない月は月額料金も安くなるのが特徴。
さらにポケット型Wi-Fiの端末が1円で購入でき、事務手数料も無料という驚異的なコスト構造を実現しています。
初期投資をとにかく抑えたい方にとって、これ以上ないサービスといえるでしょう。
楽天回線エリア内での利用であれば、月額3,278円でデータ無制限というのは他社にはない価値提案です。
調査結果ハイライト
📊 ユーザー調査データ （n=20（シェア6.7%））
▼ 選ばれた理由TOP3
▼ ユーザーの後悔TOP2
調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人
|項目
|内容
|月額料金
|〜3GB：1,078円、〜20GB：2,178円、20GB超：3,278円（従量制）
|実質月額
|使用量による（最大3,278円）
|データ容量
|無制限（楽天回線エリア内）
|契約期間
|なし
|端末代
|1円
|事務手数料
|無料
|端末スペック
|Rakuten WiFi Pocket Platinum（下り最大150Mbps）
|海外利用
|対応（66の国・地域で利用可能）
|支払い方法
|クレジットカード、デビットカード、口座振替
楽天モバイルのポケット型Wi-Fiを検討する際に、最も注意すべき点はエリアです。
独自調査では利用者の30.0%が「繋がらないエリアがあった」と回答しており、他サービスと比較してエリアに関する不満がやや多い傾向があります。
これは楽天回線とパートナー回線（au回線）の境界にあたる地域での通信速度が不安定になる可能性があるためです。
楽天回線のカバーエリアは年々拡大していますが、自分の住んでいる地域や利用予定の地域が本当に楽天回線でカバーされているかどうか、事前に楽天モバイルの公式サイトのエリアマップで確認することを強くおすすめします。
ただしエリア内での利用であれば、価格面でのメリットは非常に大きいサービスです。
● こんな人におすすめ
- 初期費用を最小限に抑えたい方
- 月額料金の安さを最優先する方
- 楽天回線エリア内に住んでいる方
- 契約期間に縛られたくない方
- 海外旅行に頻繁に行く方
⚠ 注意点
- エリア満足度がやや低いため、事前のエリア確認は必須です
- パートナー回線（au）では月間5GB制限があります
- 通信速度はWiMAXと比べてやや劣る傾向があります
＼ 端末1円＆事務手数料0円！ ／
【10秒診断】あなたにぴったりのポケット型Wi-Fiは？
【10秒診断】あなたに合うポケット型Wi-Fiは？2つの質問に答えるだけで、おすすめの1台がわかります
ポケット型Wi-Fi選びで、いちばん重視したいのはどれですか？
キャッシュバックの受け取り手続きは、どちらが好みですか？
毎月のデータ使用量は、どれくらいですか？
あなたにおすすめのポケット型Wi-Fiは
GMOとくとくBB WiMAX速度も支払総額も妥協したくない方へ
- データ無制限
- WiMAX +5G
- クレジットカードのみ
実質月額 約3,875円3年（36ヶ月）利用時の試算
5G対応のWiMAXで、マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが都内で実際に使ったところ、昼間でも60〜90Mbps程度の速度が安定して出ていました。キャッシュバック総額は本記事の比較10社中で最大ですが、受け取りには申請が必要です。支払い方法はクレジットカードのみです。GMOとくとくBB WiMAXの料金を見る ▶ この記事のGMOとくとくBB WiMAXの解説を読む
あなたにおすすめのポケット型Wi-Fiは
カシモWiMAX毎月の支払いを一定にしたい方へ
- データ無制限
- WiMAX +5G
- クレジットカードのみ
実質月額 約5,392円3年（36ヶ月）利用時の試算
初月1,408円、2ヶ月目以降は5,412円という固定の料金体系で、月額が変わらないぶん予算を立てやすいのが特徴です。特典は現金ではなくAmazonギフト券で受け取ります。支払い方法はクレジットカードのみです。カシモWiMAXの料金を見る ▶ この記事のカシモWiMAXの解説を読む
あなたにおすすめのポケット型Wi-Fiは
モンスターモバイル使う量に合わせて安くしたい方へ
- 20GB〜100GB
- クラウドSIM
- クレジットカードのみ
月額 1,980円〜20GB・2年契約プランの場合
20GB（1,980円）・50GB（2,530円）・100GB（2,948円）の3段階から選べるため、使う量に合わせて無駄なく契約できます。ドコモ・au・ソフトバンクの回線を使うクラウドSIM方式で、端末は無料レンタル（解約時に返却）です。支払い方法はクレジットカードのみです。モンスターモバイルの料金を見る ▶ この記事のモンスターモバイルの解説を読む
あなたにおすすめのポケット型Wi-Fiは
UQ WiMAX相談しながら決めたい方へ
- データ無制限
- WiMAX +5G
- 口座振替に対応
月額 4,598円13ヶ月目まで（14ヶ月目以降は5,280円）
WiMAXの本家であるUQコミュニケーションズのサービスで、全国のauショップ・UQスポットで対面の相談ができます。「Try WiMAX」を使えば15日間無料で端末を借りられるため、自宅に電波が届くか確かめてから申し込めます。支払い方法はクレジットカードのほか口座振替も選べます。UQ WiMAXの料金を見る ▶ この記事のUQ WiMAXの解説を読む
あなたにおすすめのポケット型Wi-Fiは
楽天モバイル月によって使う量が変わる方へ
- 従量制
- キャリア回線
- 契約期間の縛りなし
月額 3,278円20GB超はどれだけ使ってもこの金額
使ったデータ量で料金が決まる従量制です。3GBまでは1,078円、20GBまでは2,178円、20GBを超えると3,278円で上限になります。あまり使わなかった月は自動的に安くなるため、月ごとの利用量に波がある方に向いています。楽天モバイルの料金を見る ▶ この記事の楽天モバイルの解説を読む
あなたにおすすめのポケット型Wi-Fiは
BIGLOBE WiMAX無制限をできるだけ安く使いたい方へ
- データ無制限
- WiMAX +5G
- 口座振替に対応
月額 3,608円1〜24ヶ月目（初月0円／25ヶ月目以降は5,258円）
初月は0円、1〜24ヶ月目は3,608円で、データ無制限のWiMAXのなかでは月額を抑えやすい料金です。25ヶ月目以降は5,258円に上がる点は確認しておきましょう。支払い方法はクレジットカードのほか口座振替も選べます（口座振替は月220円の手数料が別途必要です）。BIGLOBE WiMAXの料金を見る ▶ この記事のBIGLOBE WiMAXの解説を読む
※診断結果は目安です。最終的なご契約は各社の公式サイトで条件をご確認のうえお決めください。
※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。キャンペーン内容は時期により変更される場合があります。
マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが、10秒で答えられる簡単な診断ツールを用意しました。
以下の2つの質問に答えるだけで、あなたのライフスタイルや優先順位に合ったポケット型Wi-Fiが自動で提案されます。
診断は完全無料で、何度でも試すことができますので、ぜひ気軽に利用してみてください。
質問では、何をいちばん重視したいか（速度・料金・サポート・使う量の変わりやすさ）と、毎月のデータ使用量をお聞きします。
回答内容に基づいて、最適なポケット型Wi-Fiサービスと、その理由を詳しく解説します。
WiMAXの中でどれを選ぶか迷う方はWiMAXおすすめプロバイダ比較、速度を重視する方はポケット型Wi-Fiの通信速度比較がそれぞれ判断材料になります。
診断結果の目安
診断結果は以下の6つのタイプに分かれます。
それぞれのタイプに最適なサービスを提案していますので、参考にしてください。
診断結果はあくまで目安です。
最終的な選択は、各サービスの詳細情報や公式サイトを確認した上で、ご自身の判断でお決めください。
また複数のサービスを試してみるという方法もおすすめです。
|診断タイプ
|こんな方におすすめ
|おすすめサービス
|決め手
|速度重視×支払総額を抑えたい
|安定した速度で使いたい。手続きをしてでも支払総額を抑えたい
|GMOとくとくBB WiMAX
|5G対応のWiMAXで、3年利用時の実質月額は約3,875円。キャッシュバック総額は本記事の比較10社中で最大ですが、受け取りには申請が必要です
|速度重視×毎月の支払いを一定に
|安定した速度で使いたい。毎月の金額が変わらないほうが安心
|カシモWiMAX
|初月1,408円、2ヶ月目以降5,412円の固定料金で予算を立てやすい。特典は現金ではなくAmazonギフト券で受け取ります
|使う量に合わせて安く
|毎月20GB〜100GBで足りる。無駄なく契約したい
|モンスターモバイル
|20GB 1,980円・50GB 2,530円・100GB 2,948円の3段階から選べます（2年契約プラン）。端末は無料レンタルです
|無制限をできるだけ安く
|残量は気にしたくないが、月額はできるだけ抑えたい
|BIGLOBE WiMAX
|初月0円、1〜24ヶ月目は3,608円で、データ無制限のWiMAXのなかでは月額を抑えやすい料金です。25ヶ月目以降は5,258円に上がります
|サポート重視
|初めてなので、店舗で相談してから決めたい
|UQ WiMAX
|全国のauショップ・UQスポットで対面の相談ができます。「Try WiMAX」で15日間無料で端末を借りられるため、電波が届くか確かめてから申し込めます
|使う量が月によって変わる
|あまり使わない月は安くしたい
|楽天モバイル
|使ったデータ量で料金が決まる従量制。3GBまで1,078円、20GBまで2,178円、20GBを超えると3,278円で上限になります
口座振替で払いたい方は、UQ WiMAX か BIGLOBE WiMAX を選んでください（BIGLOBE WiMAXの口座振替は月220円の手数料が別途必要です）。GMOとくとくBB WiMAX・カシモWiMAX・モンスターモバイルはクレジットカードのみです。
【初心者向け】ポケット型Wi-Fiとは？基本から解説
ポケット型Wi-Fiの選び方を解説する前に、基本的な仕組みを理解しておきましょう。
ポケット型Wi-Fiとは何か、光回線やホームルーターとどう違うのか、メリット・デメリット、そして3つの種類（WiMAX・クラウドWi-Fi・キャリア）について順番に解説します。
初心者の方はもちろん、乗り換えを検討している方もあらためて確認しておくことで、自分に合ったサービスを見極めやすくなります。
ポケット型Wi-Fiの仕組みと特徴
続いてポケット型Wi-Fiの仕組みとその特徴について詳しく解説します。
モバイルルーターとは
ポケット型Wi-Fi（モバイルルーター）とは、持ち運びできる小型のWi-Fi端末です。
携帯電話と同じモバイル回線（4G LTE/5G）を使って、スマホやパソコン、タブレットをインターネットに接続できます。
主な特徴：
- 手のひらサイズで持ち運び可能
- 工事不要で即日利用可能
- 複数台の端末を同時接続可能（5〜16台程度）
光回線・ホームルーターとの違い
光回線とホームルーターの違いについて以下表にまとめました。
どちらの通信手段を利用するか迷っている方は参考にしてください。
|項目
|ポケット型Wi-Fi
|ホームルーター
|光回線
|工事
|不要
|不要
|必要
|持ち運び
|◎
|×
|×
|通信速度
|△〜○
|○
|◎
|安定性
|△
|○
|◎
|月額料金
|3,000〜5,000円
|4,000〜5,500円
|4,000〜6,000円
|データ容量
|無制限〜100GB
|無制限
|無制限
ポケット型Wi-Fiが向いている人・向いていない人
ポケット型Wi-Fiは手軽さが最大の魅力ですが、すべての人に最適とは限りません。
自分の使い方に合っているかどうかを事前に確認しておくことが、後悔しない選び方のポイントです。
向いている人：
- 外出先でもWi-Fiを使いたい人
- 引っ越しが多い人
- 工事ができない物件に住んでいる人
- 一人暮らしでデータ使用量が少ない人
向いていない人：
- 家族で同時に使う人
- オンラインゲームを頻繁にする人
- 4K動画を大量に視聴する人
- 在宅勤務でビデオ会議が多い人
通信の安定性や速度を重視するなら、光回線やホームルーターも選択肢に入れて比較検討するのがおすすめです。
ポケット型Wi-Fiのメリット・デメリット
ポケット型Wi-Fiには多くの利点がありますが、利用シーンによっては注意すべき点もあります。
● 5つのメリット
- 工事不要：申込から最短即日で利用開始可能
- 持ち運びできる：外出先でも同じ端末で接続
- 引っ越しが楽：住所変更の手続きだけでOK
- 複数台接続：スマホ・PC・タブレットを同時接続
- 月額料金が手頃：光回線より安いプランも多い
⚠ 3つのデメリット
- 速度制限がある場合も：大容量利用で速度制限の可能性
- エリアによっては繋がりにくい：地下や山間部は注意
- バッテリー管理が必要：外出時は充電切れに注意
契約前にメリットとデメリットの両方を把握しておきましょう。
ポケット型Wi-Fiの種類（WiMAX・クラウドWi-Fi・キャリア）
ポケット型Wi-Fiは、大きく3つの種類に分けられます。
それぞれの特徴を理解しておくと、自分に合ったサービスを選びやすくなります。
WiMAXとは
WiMAXは、UQコミュニケーションズが提供する高速モバイル通信サービスです。
- 特徴：5G対応で高速、データ無制限
- エリア：都市部は広くカバー、地方はやや弱い
- 代表的なプロバイダ：GMOとくとくBB、UQ WiMAX、カシモWiMAXなど
クラウドWi-Fi（クラウドSIM）とは
クラウドWi-Fiは、複数のキャリア回線を自動で切り替えて使えるサービスです。
- 特徴：エリアが広い、料金が比較的安い
- 注意点：大容量プランでも100GB程度が上限
- 代表的なサービス：Mugen WiFi、THE WiFi、AiR-WiFi、モンスターモバイルなど
キャリア系ポケット型Wi-Fiとは
キャリア系は、ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルが提供するサービスです。
- 特徴：スマホとのセット割がある場合も
- 注意点：料金はやや高めの傾向
- 代表的なサービス：楽天モバイル（Rakuten WiFi Pocket）、ワイモバイル Pocket WiFiなど
それぞれの特徴を押さえて、自身にあったポケット型Wi-Fiを選んでください。
WiMAX系を中心に検討するならWiMAXおすすめプロバイダ比較、クラウドWi-Fi系を視野に入れるならクラウドWi-Fiおすすめランキングがそれぞれ役立ちます。
【調査でわかった】失敗しないポケット型Wi-Fiの選び方5つのポイント
マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが独自に調査した「契約の決め手」と「契約後の後悔ポイント」を分析したところ、利用者が契約時に重視した項目と、実際に契約後に後悔したポイントには大きなギャップがあることがわかりました。
このギャップを埋めるために、契約前に確認すべき5つのポイントをご紹介します。
📊 利用者300人に聞いた「後悔ポイント」と「契約前に知りたかったこと」
▼ 契約後の後悔・失敗TOP5（複数回答 n=300）
▼ 契約前に知っておきたかったことTOP5（複数回答 n=300）
▼ もう一度選ぶなら最重視するポイント（単一回答 n=300）
調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人
実際の調査データに基づいた科学的なアプローチで、後悔のないポケット型Wi-Fi選びをしましょう。
①データ容量で選ぶ【調査：30%が「データ容量」を重視】
ポケット型Wi-Fi選びの最初の判断基準となるのが「データ容量」です。
無制限プランから50GBプランまで、サービスによって容量が大きく異なります。
出典：マイナビニュース独自調査（n=300、2026年2月）
自分の生活スタイルに合った容量を選ぶことで、月額料金を抑えつつ、快適な通信環境を実現できます。
容量不足で速度制限がかかると、ストレスフルなインターネット体験になってしまうため、使用量の目安を把握することが重要です。
以下の表を参考に、動画視聴やビデオ通話など、あなたの主な用途がどの程度のデータ消費量になるのかを確認しましょう。
データ容量を正確に見積もることで、無駄な支払いを避けられるだけでなく、契約後の「容量が足りない」という失敗も防げます。
データ使用量の目安
各サービスのデータ消費量は、動画の解像度やアプリの設定によって大きく変わります。
以下は一般的な目安です。
特に動画視聴とビデオ通話がデータ使用量の大部分を占めるため、これらの用途が多い場合は無制限プランの検討を推奨します。
|サービス
|1時間あたりのデータ消費量
|1ヶ月100時間の場合
|YouTube（中画質480p）
|約0.5GB
|約50GB
|Zoom（ビデオ通話）
|約1GB
|約100GB
|Netflix（HD画質）
|約3GB
|約300GB
|LINE（テキストメッセージ）
|約0.01GB
|約1GB
|Web閲覧（通常ページ）
|約0.1GB
|約10GB
|Instagram（動画視聴）
|約0.7GB
|約70GB
容量別おすすめサービス
ポケット型Wi-Fiのプランは、大きく「無制限」「100GB前後」「50GB以下」の3つのカテゴリに分かれています。
あなたのデータ使用量が判明したら、以下の表から最適なプランを選択することで、コストパフォーマンスに優れた契約が実現します。
無制限プランの中での比較は、無制限ポケット型Wi-Fiおすすめ7選と速度制限の実態でまとめています。
|容量帯
|月額料金の相場
|おすすめの用途
|主なサービス例
|無制限
|4,000円～5,000円
|動画視聴・ビデオ通話が多い
|WiMAX、楽天モバイル
|100GB前後
|3,000円～4,000円
|動画は毎日1時間程度
|THE WiFi、MONSTER MOBILE
|50GB以下
|2,000円～3,000円
|Web閲覧、メール中心
|ゼウスWiFi、it’scom
②実質月額料金で比較する【調査：44%が「料金の安さ」で選択】
ポケット型Wi-Fiの料金は、月額基本料金だけで判断すると失敗します。
キャッシュバック、初期費用、事務手数料なども含めた「実質月額料金」で比較することが重要です。
出典：マイナビニュース独自調査（n=300、2026年2月）
多くの利用者が表示されている月額料金のみを見て契約していますが、実質月額を計算すると想定外の高額になるケースが少なくありません。
調査によると、料金の安さを重視して契約した人の中でも、後になって「実際の費用が高かった」と後悔する人が一定数いることがわかっています。
以下の計算方法に従い、各社の実質月額を正確に把握することで、本当にお得なプランを選ぶことができます。
実質月額の計算方法
実質月額料金とは、契約期間における全費用をその月数で割った、1ヶ月あたりの平均コストです。
以下の3つのステップで計算することで、複数のサービスを公平に比較できます。
月額基本料金が安いサービスでも、初期費用やキャッシュバック条件によっては、他社より割高になる場合があります。
実質月額の計算式：
（月額基本料金 × 契約月数 + 初期費用 + 事務手数料 – キャッシュバック額）÷ 契約月数
以下の表は、GMOとくとくBBのWiMAXを例にした計算過程です。
|項目
|金額
|計算内容
|月額基本料金
|4,708円
|24ヶ月間の平均
|初期費用
|3,300円
|事務手数料
|キャッシュバック
|20,000円
|12ヶ月目に振込
|実質月額（24ヶ月）
|3,679円
|（4,708 × 24 + 3,300 – 20,000）÷ 24
キャッシュバックの落とし穴
キャッシュバックは確実に受け取れるわけではなく、受け取り条件や時期に細かい制限があります。
「キャッシュバック20,000円」という広告を見て契約したとしても、手続きを忘れたり、申請期間を逃したりすると、1円ももらえない可能性があります。
実際に調査対象者の中にも「キャッシュバック申請手続きが複雑で、結局受け取れなかった」という声が多く聞かれます。
キャッシュバックの条件を事前に確認し、実際に受け取れる見込みがあるのかを判断した上で、実質月額を計算することが重要です。
実質月額の計算方法や安い順のランキングは、安いポケット型Wi-Fiおすすめ比較でまとめています。
● 注意：キャッシュバック受け取り時の落とし穴
受け取り申請期限が契約から半年後など遠い時期に設定されていることが多く、忘れやすい
申請方法が複雑で、指定の口座に振込申請をする必要がある場合が多い
特定のオプション加入が受け取り条件になっており、実質的な負担増につながるケースがある
③通信速度（実測値）をチェック【調査：約30%が「速度が遅い」と不満】
ポケット型Wi-Fiの契約後に「速度が遅い」という不満は、非常に多く聞かれます。
出典：マイナビニュース独自調査（n=300、2026年2月）
これは、カタログに記載されている「理論値」と実際の使用時の「実測値」に大きなギャップがあるためです。
実測値で確認できるのは、実際にあなたが使う環境でどの程度の速度が出るのかという、最も重要な情報です。
各社の発表している最大速度は参考にならず、むしろ「実際のユーザーが計測した平均的な実測速度」を参考にすることで、契約後のギャップを最小化できます。
タイプ別の実測速度目安
ポケット型Wi-Fiは大きく3つのタイプに分かれており、各タイプごとに実測速度の傾向が異なります。
以下の表は、複数のユーザーレビューと実測結果をまとめたものです。
WiMAX系は高速ですが電波が不安定な場所がある一方、クラウドSIM系は場所による速度差が小さいという特徴があります。
|タイプ
|下り（平均）
|上り（平均）
|Ping値
|特徴
|WiMAX（au回線）
|50～90Mbps
|10～20Mbps
|40～60ms
|高速だが電波が安定しない地域がある
|クラウドSIM
|15～35Mbps
|5～10Mbps
|60～100ms
|エリアが広く場所による差が小さい
|楽天モバイル
|30～60Mbps
|15～30Mbps
|50～80ms
|エリアによって速度のばらつきが大きい
用途別の必要速度目安
「高速」と言っても、実際の用途によって「どの程度の速度が必要か」は異なります。
メールやSNS閲覧であれば5Mbps程度あれば十分ですが、4K動画視聴やオンラインゲームには数十Mbpsが必要です。
|用途
|推奨速度
|説明
|メール・LINE・SNS（テキスト）
|1～5Mbps
|問題なく利用可能
|Web閲覧（ニュースサイトなど）
|5～10Mbps
|快適に利用可能
|YouTube視聴（HD画質以下）
|10～25Mbps
|比較的快適に視聴可能
|Zoom等のビデオ通話
|10～15Mbps
|複数人通話も対応可能
|Netflix（4K画質）
|25Mbps以上
|高画質での視聴が可能
|オンラインゲーム（FPS等）
|30Mbps以上
|ラグが少なく快適にプレイ可能
時間帯別の速度傾向
ポケット型Wi-Fiの速度は、利用する時間帯によって大きく変動します。
特にお昼の12時から13時、夜間の20時から23時は、多くのユーザーが利用するため速度が低下する傾向にあります。
重要な仕事やビデオ通話がある場合は、時間帯による速度変動を考慮した上で、十分なマージンを持つプランを選ぶことをお勧めします。
④エリア対応状況を確認【調査：約30%が「電波が届かない」と不満】
ポケット型Wi-Fiは固定回線ではなく、電波を利用した通信サービスです。
そのため、自分の生活圏（自宅、勤務先、よく利用する場所）が対応エリア内であることを、契約前に必ず確認する必要があります。
調査結果によると、「電波が届かない」という不満は、最初からエリア確認をしていなかった利用者から多く聞かれます。
出典：マイナビニュース独自調査（n=300、2026年2月）
契約後に「自宅では使えない」と気付いても、解約手数料がかかる場合がほとんどです。
各サービスプロバイダーは公式サイトでエリアマップを公開しており、住所や郵便番号を入力することで、該当地点の対応状況を確認できます。
面倒に感じるかもしれませんが、この数分の確認作業が、その後数年間の快適さを左右する極めて重要なステップです。
エリア確認の方法
各サービスのエリア確認方法は以下の通りです。
郵便番号や住所で簡単に確認できます。
複数のサービスで対応しているエリアは、障害時のバックアップになるため、できれば2社以上で対応していることを確認することをお勧めします。
|サービス
|確認方法
|WiMAX
|UQ WiMAX公式サイトのエリアマップで郵便番号を入力
|楽天モバイル
|楽天モバイル公式サイトの通信エリアで住所を入力
|クラウドSIM
|各プロバイダーの公式サイトでドコモ・au・ソフトバンク回線の対応状況を確認
● 確認すべき場所チェックリスト
- 自宅（あなたが最も長い時間を過ごす場所）
- 勤務先またはよく利用する施設
- 通勤・通学ルート上の主要エリア
- 外出先で最もよく利用する場所（カフェ、駅など）
⑤端末スペックを確認【バッテリー・同時接続数・5G対応】
ポケット型Wi-Fiの実際の使いやすさは、通信速度やエリアだけでなく、端末のスペックに大きく左右されます。
バッテリー容量、同時接続可能台数、連続使用時間などは、利用シーンによって重要度が異なります。
複数の端末から接続する必要がある場合や、外出時に長時間使用する場合は、端末スペックを仔細に確認した上で契約することが重要です。
主要端末スペック比較
以下の表は、主要なポケット型Wi-Fi端末のスペックを比較したものです。
数値が大きいほど高性能ですが、その分価格が高い傾向にあります。
購入時は横スクロールで全体を確認できます。
|端末名
|バッテリー容量
|連続使用時間
|同時接続数
|5G対応
|サイズ（mm）
|Speed Wi-Fi DOCK 5G 01
|5,400mAh
|約9時間（540分）
|最大48台
|対応
|約W140 × H72 × D15.4
|Rakuten WiFi Pocket 2C
|2,750mAh
|約10時間
|最大10台
|非対応
|約W100 × H65 × D15
|WiFi STATION U3
|3,000mAh
|約8時間
|最大10台
|非対応
|約W100 × H67 × D16
|Macaroon SE
|3,900mAh
|約12時間
|最大10台
|非対応
|約W100 × H66 × D15
実際の使用時間や接続数は、通信環境や使用方法によって変動します。
5G対応端末は必要？
現在のポケット型Wi-Fiの中には、5G対応端末と4G LTE端末が混在しています。
5G対応と聞くと「最新で高速」というイメージを持つ人が多いですが、現実はより複雑です。
5G通信はエリアが限定的で、都市部の一部地域でのみ対応しているのが現状です。
多くのユーザーは実生活で5Gを利用する機会がほぼないため、4G LTE対応端末で十分なケースが大半です。
むしろ、5G対応端末はバッテリー消費が多い傾向にあるため、バッテリーライフを重視する利用者には向きません。
5G対応が本当に必要かどうかを見極めることで、無駄な料金支払いを避けられます。
同時接続台数の確認
ポケット型Wi-Fiは一度に複数のデバイスを接続できますが、その上限は端末によって異なります。
同時接続数が少ないと、家族や職場で複数デバイスを接続したい時に不便です。
スマートフォン、タブレット、パソコンに加えて、スマートウォッチやIoTデバイスの接続を考慮すると、最低でも10台以上の接続に対応している端末を選ぶことをお勧めします。
テレワークで複数のパソコンを使う場合や、家族が多い場合は、事前に同時接続数を確認の上、十分な容量を持つ端末を選択してください。
【用途別】おすすめポケット型Wi-Fi
ポケット型Wi-Fiは非常に汎用性の高いサービスで、利用者の生活環境や用途によって最適な選択肢が大きく異なります。
本章では、代表的な5つの利用シーンごとに、実際の利用パターンに基づいたおすすめのサービスを紹介していきます。
自分の利用目的に合ったポケット型Wi-Fiを選ぶことで、コストパフォーマンスを最大化できるだけでなく、ストレスのないネット生活を実現できます。
以下で詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが、実際のユーザーニーズに基づいて厳選したおすすめサービスを紹介します。
用途別に比較表も用意しているので、複数のサービスを一度に確認できます。
一人暮らしにおすすめのポケット型Wi-Fi
|順位
|サービス名
|月額料金
|月間容量
|おすすめポイント
|公式サイト
|1位
|GMO とくとくBB WiMAX
|1,375円～
|無制限
|初月無料で試しやすい
高速通信で動画視聴も快適
|詳細はこちら
|2位
|楽天モバイル
|0円～3,278円
|3GB～無制限
|データ使用量に応じた段階制料金
初心者向け
|詳細はこちら
|3位
|Mugen WiFi
|3,190円
|100GB
|シンプルな料金体系
30日間返金保証付き
|詳細はこちら
※Mugen WiFiの料金は、本記事のリンクからお申し込みいただいた場合の料金です。公式サイトの価格とは異なります。
一人暮らしの場合、固定回線の工事費用や月額料金が家計に大きな負担となることがあります。
また、住宅事情によっては光回線が建物に来ていなかったり、工事自体ができない物件もあります。
ポケット型Wi-Fiなら工事不要で、契約後すぐにネット環境が整備でき、引っ越しの際も手続きが簡単です。
一人暮らしのネット利用パターンは、月間50～100GB程度が目安となります。
動画配信サービスをメインで利用する場合は無制限プランの検討も推奨します。
通信速度は下り20Mbps以上あれば、SNS閲覧やメール、動画視聴も問題なく利用できます。
コストパフォーマンスを重視する場合は、月額3,000～4,000円程度のプランが選択肢です。
固定回線への乗り換えも容易なため、まずはポケット型Wi-Fiで試してみるという選択肢も有効です。
実際の利用量が確認できてから、より高速な回線への乗り換えを検討できるメリットがあります。
一人暮らし向けの選び方をさらに詳しく確認したい方は、一人暮らし向けポケット型Wi-Fiおすすめで利用シーン別の選び方を解説しています。
テレワーク・在宅勤務におすすめのポケット型Wi-Fi
|順位
|サービス名
|月額料金
|月間容量
|おすすめポイント
|公式サイト
|1位
|GMO とくとくBB WiMAX
|1,375円～
|無制限
|高速通信で安定したビデオ会議
キャッシュバック充実
|詳細はこちら
|2位
|UQ WiMAX
|4,598円〜
|制限なし
|auサブスクリプション割引対応
通信品質最高峰
|詳細はこちら
|3位
|BIGLOBE WiMAX
|0円～
|無制限
|月額料金が安い
クレジットカード/口座振替両対応
|詳細はこちら
UQ WiMAXの「制限なし」はスタンダードモードの場合。一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。
テレワークの推奨通信速度はZoomなどのビデオ会議で3Mbps以上、Ping値は150ms以下が目安です。
ポケット型Wi-Fiの多くは下り20～50Mbps、Ping値40～60msの性能を持つため、通常のテレワークには十分対応できます。
月間のデータ利用量は、1時間のビデオ会議で約0.6～0.7GBを消費します。
毎日3時間以上のビデオ会議がある場合は、月100GB以上のプランを選択することが重要です。
複数のビデオ会議が同時進行したり、大容量ファイルの送受信がある場合は、WiMAX系の無制限プランが推奨されます。
安定した通信品質がテレワークの生産性に直結するためです。
長時間のビデオ会議が日常的な場合は、光回線やホームルーターとの併用も検討の価値があります。
フェイスフォーカス機能や背景ボケ機能を使用する場合、より高速で安定した回線が活躍します。
■注意
複数人での同時利用やストリーミング配信など、より高い通信品質が必要な場合は、光回線やホームルーターの利用も併せて検討することをおすすめします。
ポケット型Wi-Fiは便利ですが、安定性を最優先する場合は固定回線の導入を推奨します。
短期利用（入院・出張・引越しつなぎ）におすすめのポケット型Wi-Fi
|順位
|サービス名
|1日あたりの料金
|容量
|おすすめポイント
|公式サイト
|1位
|WiFiレンタルどっとこむ
|800円～
|無制限
|空港受取返却対応
即日配送サービス充実
|詳細はこちら
|2位
|AiR-WiFi
|1,100円～
|100GB
|1ヶ月単位の短期プラン
保険込みで安心
|詳細はこちら
|3位
|楽天モバイル
|3GB 無料
|3GB～無制限
|楽天ユーザー向け
段階制料金で短期利用に最適
|詳細はこちら
入院や出張、引越しのつなぎなど、一時的なネット利用が必要な場合は、レンタル型のポケット型Wi-Fiが最適です。
長期契約の縛りがないため、必要な期間だけの利用で余分な費用を避けられます。
レンタル型Wi-Fiは1日単位での貸出に対応しており、急な利用ニーズにも柔軟に対応できます。
空港や宅配での受取・返却に対応している業者が多く、利便性が高いのが特徴です。
料金相場は1日あたり800～1,500円程度で、短期利用なら割安に利用できます。
返却期限を過ぎるとレンタル料金が日単位で加算されるため、利用スケジュールの管理が重要です。
返却時の送料無料サービスや、保険オプション付きのプランを選ぶことで、より安心して利用できます。
急な対応が必要な場合でも、当日中の配送対応で緊急事態に即座に対応可能です。
旅行・海外利用におすすめのポケット型Wi-Fi
|順位
|サービス名
|1日あたりの料金
|対応国数
|おすすめポイント
|公式サイト
|1位
|グローバルWiFi
|1,270円～
|200以上
|対応国数200以上
空港受取返却が便利
補償オプション充実
|詳細はこちら
|2位
|WiFiBOX
|870円～
|134
|自動受取ボックスで24時間対応
返却が簡単
|詳細はこちら
|3位
|イモトのWiFi
|1,100円～
|200以上
|サポート体制が充実
通信速度安定
|詳細はこちら
海外旅行での通信手段として、ポケット型Wi-Fiレンタルは非常に便利です。
スマートフォンの国際ローミングと比較すると、複数デバイスを同時接続できるため、経済的です。
海外対応ポケット型Wi-Fiは、多くの国での利用に対応しており、事前手続きなしで渡航先で使用開始できます。
レンタル料金は国によって異なりますが、1日あたり1,000～2,000円程度が目安です。
楽天モバイルは海外でも対応しており、楽天回線エリア内なら2GB分のデータが無料で利用可能です。
短期滞在や移動が多い旅行プランなら、別途レンタルが不要になるメリットがあります。
クラウドSIM型のポケット型Wi-Fiは、現地のSIMカードに自動切り替わるため、複雑な設定が不要です。
複数国を周遊する旅行の場合、最もコストパフォーマンスが高いソリューションとなります。
海外旅行や出張で使いたい方は海外Wi-Fiレンタルおすすめ比較で対応国数や料金を、国内の一時利用なら国内Wi-Fiレンタルおすすめ比較で日数別の料金を、それぞれ確認できます。
オンラインゲームにおすすめのポケット型Wi-Fi
|順位
|サービス名
|月額料金
|月間容量
|おすすめポイント
|公式サイト
|1位
|GMO とくとくBB WiMAX
|1,375円～
|無制限
|高速通信でゲーム更新も高速
Ping値も良好
|詳細はこちら
|2位
|UQ WiMAX
|4,598円〜
|制限なし
|通信品質最高峰
ゲーム推奨環境で最適
|詳細はこちら
|3位
|カシモ WiMAX
|1,408円～
|無制限
|月額料金が安定
初心者ユーザー向け
|詳細はこちら
UQ WiMAXの「制限なし」はスタンダードモードの場合。一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。
オンラインゲームの快適さを左右する最大の要因は、通信速度よりもPing値です。
特にFPS（ファーストパーソンシューティング）や格闘ゲームでは、20～30msの低Ping値が必須となります。
ポケット型Wi-FiのPing値は一般的に40～60ms程度で、カジュアルなゲームプレイには対応可能ですが、競技レベルのゲームには不向きです。
RPGやターン制ゲームであれば、ポケット型Wi-Fiでも支障なくプレイできます。
ゲーム用途でポケット型Wi-Fiを選ぶ場合は、月間無制限プランを選択することが重要です。
大型タイトルのアップデートやダウンロードで数十GB消費することが珍しくないためです。
複数のゲーム機やPCを同時接続する場合は、WiMAX系の高速通信対応プランが推奨されます。
安定した通信環境がゲームの快適性に直結するため、品質重視の選択が賢明です。
■注意
FPS（シューティング）や格闘ゲームなど、反応速度が勝敗を左右するゲームプレイの場合、ポケット型Wi-Fiではなく光回線の導入を強く推奨します。
競技レベルのゲームプレイを目指す場合は、Ping値10～20msの光回線環境が必須です。
【徹底比較】WiMAX vs クラウドWi-Fi vs キャリア
- 5G対応で高速通信
- データ実質無制限
- プロバイダ豊富でCB充実
- 都市部で最強
- トリプルキャリア対応で広エリア
- 低価格で20GB〜100GB
- 海外でもそのまま使える
- 地方・山間部に強い
- 楽天は端末1円
- 従量制で無駄なし
- 店舗サポートあり
- 独自回線で差別化
ポケット型Wi-Fiは「WiMAX」「クラウドWi-Fi」「キャリア系」の3タイプに大別されます。
それぞれ通信速度・データ容量・料金体系・エリアの広さが異なるため、自分の利用スタイルに合ったタイプを選ぶことが重要です。
ここでは3つのタイプの特徴と、どんな人に向いているかを詳しく比較します。
WiMAXの特徴とおすすめな人
ポケット型Wi-Fiの中でも特に人気が高いのがWiMAXです。
選ばれている理由として「料金の安さ」と「データ無制限」を挙げる声が多く、コストパフォーマンスの高さが支持されていることがわかります。
ここではWiMAXのメリット・デメリットと、どんな人に向いているかを詳しく見ていきましょう。
● WiMAXのメリット
- 5G対応で高速通信
- データ容量が実質無制限
- プロバイダが多く、キャンペーンが豊富
⚠ WiMAXのデメリット
- 地下や建物内で繋がりにくいことがある
- 地方ではエリア外の場所も
● WiMAXがおすすめな人
- 都市部に住んでいる人
- 速度重視の人
- データ使用量が多い人
調査結果：独自調査ではWiMAX利用者が全回答者の44.3%と最も多く、「料金の安さ」「データ無制限」を理由に選ばれています。
特に都市部で生活しており、動画視聴やテレワークなどで日常的にデータ通信を多く使う方は、料金・速度・容量の三拍子が揃ったWiMAXを最優先で検討する価値があるでしょう。
WiMAXプロバイダ比較
WiMAXはどのプロバイダから契約しても通信品質やエリアに違いはありません。
そのため、プロバイダ選びでは実質月額やキャッシュバックの有無、支払い方法といった条件を比較することが重要です。
ここでは主要5社の特徴を一覧でまとめましたので、自分に合ったプロバイダ選びの参考にしてください。
WiMAX各社の比較を一覧で確認したい方は、WiMAXプロバイダ12社比較で実質月額やキャンペーンを横断的に見られます。
|プロバイダ
|実質月額
|キャッシュバック
|特徴
|GMOとくとくBB
|約3,875円
|最大112,000円
|キャッシュバック最高額
|カシモWiMAX
|約5,392円
|なし
|シンプル料金プラン
|BIGLOBE WiMAX
|約4,708円
|あり
|口座振替対応
|UQ WiMAX
|約5,455円
|なし
|本家の安心感
|5G CONNECT
|約4,405円
|なし
|まとめ払いで割引
※料金はすべて税込です。最新情報は各公式サイトでご確認ください。
クラウドWi-Fiの特徴とおすすめな人
クラウドWi-Fiとは、ドコモ・au・ソフトバンクなど複数のキャリア回線を自動で切り替えながら接続する仕組みのポケット型Wi-Fiです。
WiMAXが苦手とする地下や建物内、地方エリアでも繋がりやすいのが最大の特長で、対応エリアの広さを重視する方から支持を集めています。
ここではクラウドWi-Fiのメリット・デメリットと、どんな人に向いているかを見ていきましょう。
● クラウドWi-Fiのメリット
- 複数キャリアの回線を使えてエリアが広い
- 料金が比較的安い
- 契約縛りなしのプランが多い
⚠ クラウドWi-Fiのデメリット
- 大容量でも100GB程度が上限
- 速度はWiMAXに劣る
● クラウドWi-Fiがおすすめな人
- 月100GB以下で足りる人
- エリアの広さを重視する人
- 縛りなしで契約したい人
普段のデータ使用量が月100GB以内に収まっていて、地方への移動が多い方や短期間の利用を想定している方は、クラウドWi-Fiのほうが満足度の高い選択になるでしょう。
クラウドWi-Fi系のサービスを横並びで比較したい方は、クラウドWi-Fiおすすめランキングで容量・料金・縛り条件を一覧で確認できます。
キャリア系の特徴とおすすめな人
キャリア系ポケット型Wi-Fiとは、楽天モバイルやワイモバイルなど大手通信キャリアが提供するモバイルルーターサービスです。
キャリアならではの料金プランやスマホとのセット割引が魅力で、すでに同じキャリアのスマホを使っている方にとってはトータルの通信費を大きく抑えられる可能性があります。
中でも楽天モバイルはコストパフォーマンスの高さで注目を集めています。
● 楽天モバイルの強み
- データ無制限で月額3,278円
- 契約期間の縛りなし
- 端末1円キャンペーン
⚠ 楽天モバイルの注意点
- エリアがやや狭い（特に地方・地下）
- 建物内で繋がりにくいことがある
● キャリア系がおすすめな人
- 料金を最も重視する人（楽天モバイル）
- スマホとのセット割を使いたい人（ワイモバイルなど）
とにかく毎月の通信費を抑えたいという方には、データ無制限で月額3,278円の楽天モバイルが第一候補になります。
一方、通信の安定性やエリアの広さも重視したい方は、ワイモバイルなどソフトバンク系のキャリアをセット割とあわせて検討するとバランスの良い選択ができるでしょう。
自分の生活圏での電波状況と、すでに利用しているスマホキャリアとの相性を軸に判断するのがポイントです。
【徹底比較】主要ポケット型Wi-Fi10社の特徴・料金・速度
マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが独自に調査した主要ポケット型Wi-Fi10社を、タイプ別に詳しく解説します。
本記事では、WiMAX系5社（GMOとくとくBB WiMAX・カシモWiMAX・UQ WiMAX・BIGLOBE WiMAX・5G CONNECT）の個別レビューを中心にお届けします。
各社の月額料金、実質月額、データ容量、キャンペーン内容を比較し、あなたにぴったりなサービスを見つけるお手伝いをします。
1位 GMOとくとくBB WiMAX
📊 ユーザー調査データ （n=39（シェア13.0%））
▼ 選ばれた理由TOP3
▼ ユーザーの後悔TOP2
調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人
|運営会社
|GMOインターネットグループ株式会社
|月額料金
|初月1,375円/2ヶ月目以降5,566円
|実質月額
|約3,875円
|データ容量
|無制限
|回線
|WiMAX +5G（au 4G/5G）
|契約期間
|縛りなし
（端末24回分割・中途解約で残債）
|端末代
|33,264円
（24回分割で実質0円）
|キャンペーン
|最大112,000円キャッシュバック
（全員60,000円＋乗り換え・オプション追加）
特典総額最大145,264円
|au・UQセット割
|au・UQ利用で月額最大1,100円割引
|支払い方法
|クレジットカードのみ
GMOとくとくBB WiMAXは、WiMAX+5G対応の高速モバイルルーターです。
月額料金は初月1,375円、2ヶ月目以降5,566円で、初月を抑えて始められます。
全員60,000円＋乗り換え・オプションで最大112,000円のキャッシュバック（特典総額最大145,264円）を展開しており、無条件分で計算した実質月額は約3,875円です。
マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが実際に契約して都内で使ったところ、昼間60〜90Mbps程度の実測速度が安定して出ていました。
端末はSpeed Wi-Fi DOCK 5G 01で、下り最大3.5Gbps、最大48台の同時接続、約9時間（540分）の連続通信に対応しています。
端末代は33,264円ですが、24回分割で実質無料になります。
GMOとくとくBB WiMAXのメリット
GMOとくとくBB WiMAXの最大のメリットは、最大145,264円という充実したキャッシュバックと、無制限で使える高速通信です。
全員対象の60,000円に乗り換え・オプションの特典を合わせると最大112,000円が還元され、無条件分での実質月額は約3,875円です。
WiMAX +5Gの広いエリア対応も利点であり、都市部から郊外まで安定した高速通信が期待できます。
GMOとくとくBB WiMAXのデメリット
一方、デメリットとしては支払い方法がクレジットカードのみという点が挙げられます。
口座振替やその他の支払方法には対応していないため、クレジットカードをお持ちでない方には利用しづらい可能性があります。
また、2年の契約期間があり、途中解約時には違約金が発生する場合があることも注意が必要です。
さらに、キャンペーン内容は事前に確認が必須で、申請漏れがあると割引を受けられません。
キャッシュバックの申請方法や受け取り忘れ防止のコツは、GMOとくとくBB WiMAXの評判記事で解説しています。
＼ 幅広いエリアで使える！ ／
2位 カシモWiMAX
📊 ユーザー調査データ （n=4（シェア1.3%））
※ 回答者4人のため参考値です。
▼ 選ばれた理由TOP3
▼ ユーザーの後悔TOP2
調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人
|運営会社
|株式会社MEモバイル
|月額料金
|初月1,408円/2ヶ月目以降5,412円
|実質月額
|約5,392円
|データ容量
|無制限
|回線
|WiMAX +5G（au 4G/5G）
|契約期間
|縛りなし（端末36回分割・中途解約で残債）
|端末代
|29,700円〜39,600円（36回分割で実質0円）
|キャンペーン
|Amazonギフト券最大28,000円
|端末
|Speed Wi-Fi DOCK 5G 01（下り最大3.5Gbps）ほか
|au・UQセット割
|au・UQ利用で月額最大1,100円割引
|支払い方法
|クレジットカードのみ
※料金は税込です。最新情報は公式サイトでご確認ください。
カシモWiMAXは、株式会社MEモバイルが運営するWiMAX +5G対応のサービスです。
初月1,408円、2ヶ月目以降5,412円という分かりやすい月額料金体系が特徴で、実質月額は約5,392円です。
Amazonギフト券最大28,000円のキャッシュバックキャンペーンを実施しており、シンプルで分かりやすい料金設定が評判です。
端末代は29,700円〜35,640円で、36回分割払いで実質無料となります。
事務手数料は通常3,300円ですが、公式LINEからの申し込みで無料になるという利点があります。
カシモWiMAXのメリット
カシモWiMAXの最大のメリットは、シンプルで分かりやすい料金体系です。
初月1,408円、2ヶ月目以降5,412円という固定料金で、月額が変動しないため予算管理がしやすいのが利点です。
Amazonギフト券最大28,000円のキャッシュバックは現金ではなくギフト券ですが、Amazon利用者にとっては実質的な割引効果があります。
また、公式LINEからの申し込みで事務手数料が無料になるという点も、他社にはない特典です。
WiMAX+5Gの高速通信に対応し、速度面でも優れています。
カシモWiMAXのデメリット
デメリットとしては、契約期間が3年と長い点が挙げられます。
GMOとくとくBB WiMAXが2年であるのに対し、カシモWiMAXは3年となっており、途中解約時のリスクが高くなります。
また、支払い方法がクレジットカードのみであり、口座振替やその他の支払方法に対応していません。
Amazonギフト券のキャッシュバックは、Amazonを利用しない方にとっては魅力が薄れてしまう可能性もあります。
Amazonギフト券キャッシュバックの受取条件や料金プランの詳細は、カシモWiMAXの評判記事でまとめています。
＼ギフト券でのキャッシュバックあり！ ／
3位 モンスターモバイル｜50GBから選べる
📊 ユーザー調査データ （クラウドSIMカテゴリ全体の傾向）
※ モンスターモバイルの個別回答データはありません。クラウドSIMカテゴリ全体の傾向を表示しています。
▼ 選ばれた理由TOP3（クラウドSIM全体）
▼ ユーザーの後悔TOP2（クラウドSIM全体）
調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人
|運営会社
|株式会社NEXT
|月額料金
|20GB：1,980円 / 50GB：2,530円 / 100GB：2,948円（2年契約時）
|実質月額
|約3,000円（100GB）
|データ容量
|20GB〜100GB（プランにより選択）
|回線
|クラウドSIM（ドコモ/au/ソフトバンク）
|契約期間
|2年（縛りなしプランあり）
|端末代
|無料レンタル（返却要）
|キャンペーン
|14日間お試しキャンペーン
|端末
|Macaroon SE（下り最大150Mbps）
|セット割
|非対応
|支払い方法
|クレジットカードのみ
特徴：
- データ容量を細かく選べる
- 20GB 1,980円からの少量プランが選べる
モンスターモバイルは、データ容量を細かく選べるクラウドWi-Fiサービスです。
20GB（1,980円）・50GB（2,530円）・100GB（2,948円）の3段階から選べるため、自分の使い方に合ったプランで無駄なく利用できます。
20GB・50GB・100GBの料金差や実利用者の評価は、モンスターモバイルの評判記事で詳しく取り上げています。
＼3プランから選べる！ ／
4位 UQ WiMAX
📊 ユーザー調査データ （n=48（シェア16.0%））
▼ 選ばれた理由TOP3
▼ ユーザーの後悔TOP2
調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人
|運営会社
|UQコミュニケーションズ株式会社
|月額料金
|13ヶ月目まで4,598円/14ヶ月目以降5,280円
|実質月額
|約5,455円
|月間データ容量
|制限なし＊
|回線
|WiMAX+5G（au 4G/5G）
|契約期間
|縛りなし
|端末代
|33,220円（おトク割で最大21,340円割引）
|キャンペーン
|WiMAX+5G割（13ヶ月間682円/月割引）
＋UQ WiMAXおトク割21,340円
|端末
|Speed Wi-Fi DOCK 5G 01（下り最大3.5Gbps）ほか
|au・UQセット割
|au・UQ利用で月額最大1,100円割引
|支払い方法
|クレジットカード・口座振替
＊スタンダードモードの場合。一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。
UQ WiMAXは、UQコミュニケーションズ株式会社が運営する公式WiMAXサービスです。
月額料金は13ヶ月目まで4,598円、14ヶ月目以降5,280円で、実質月額は約5,455円です。
WiMAX+5G割により13ヶ月間月額682円割引を適用でき、UQ WiMAXおトク割で端末代が21,340円割引されます。
何より他社にはない「Try WiMAX」という15日間無料体験サービスが提供されており、購入前に実際に使い勝手を確認できるというメリットがあります。
マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームも、本サービスの無料体験を活用して端末の使用感や通信品質を事前に検証することで、購入後の満足度が高まることを実感しています。
端末代は33,220円で、UQ WiMAXおトク割21,340円の適用後は11,880円になります。
支払方法はクレジットカードと口座振替に対応しており、利便性が高いです。
UQ WiMAXのメリット
UQ WiMAXの最大の利点は「Try WiMAX」という15日間の無料体験サービスです。
購入前に実際の通信速度、繋がり具合、端末の使い勝手を実地で確認でき、購入後の後悔を防ぐことができます。
これは他社にはない大きなメリットです。
また、UQコミュニケーションズは公式運営会社であり、サポートの充実度と信頼性が高いという利点があります。
支払方法がクレジットカードと口座振替に対応しており、柔軟な支払が可能です。
au・UQセット割で最大月額1,100円割引が適用される点も、au・UQユーザーにとっては大きなメリットです。
UQ WiMAXのデメリット
UQ WiMAXのデメリットは、実質月額が約5,455円と他社と比較してやや高めという点です。
GMOとくとくBB WiMAXの約3,875円やカシモWiMAXの約5,392円と比べると、月額で数百円〜1,000円ほど高くなります。
トータルで見ると、2年間で24,000円以上の追加費用がかかることになるため、料金重視の方には不向きかもしれません。
また、キャンペーン内容が他社よりも控えめであり、現金キャッシュバックではなく割引形式である点も、即座にお得感を感じられない可能性があります。
サービス全体のメリット・デメリットや店舗サポートの内容は、UQ WiMAXの評判記事で詳しく解説しています。
＼15日間のお試しサービスあり！ ／
5位 楽天モバイル｜データ無制限で最安級
|運営会社
|楽天モバイル株式会社
|月額料金
|～3GB：1,078円 / 3～20GB：2,178円 / 無制限：3,278円
|実質月額
|約3,300円（無制限利用時）
|データ容量
|無制限（従量制）
|回線
|楽天回線（4G LTE）＋au回線（パートナー回線）
|契約期間
|縛りなし
|端末代
|10,820円（キャンペーンで1円）
|キャンペーン
|プランセット申込で端末代1円
|端末
|Rakuten WiFi Pocket Platinum（下り最大150Mbps）
|セット割
|最強家族プログラム（−110円/月）
|支払い方法
|クレジットカード・口座振替・楽天ポイント
特徴：
- 無制限で月額3,278円
- 端末1円キャンペーン
- 契約期間の縛りなし
注意点：
- エリアがやや狭い（地方・地下注意）
- 建物内で繋がりにくいことがある
楽天モバイルは、料金の安さで圧倒的人気のキャリア系ポケット型Wi-Fiです。
データ無制限で月額3,278円、3GBまでなら1,078円と使った分だけ支払う従量課金制で、月によってデータ使用量にバラつきがある方でも無駄なく運用できます。
＼データ無制限！ ／
6位 BIGLOBE WiMAX
📊 ユーザー調査データ （n=10（シェア3.3%））
▼ 選ばれた理由TOP3
▼ ユーザーの後悔TOP2
調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人
|運営会社
|ビッグローブ株式会社（KDDIグループ）
|月額料金
|初月0円/1-24ヶ月3,608円/25ヶ月以降5,258円
|実質月額
|約4,708円
|データ容量
|無制限
|回線
|WiMAX+5G（au 4G/5G）
|契約期間
|縛りなし（端末分割・中途解約で残債）
|端末代
|33,264円（24回or36回分割）
|キャンペーン
|最大11,500円CB（クーポン入力、翌月受取可）
|端末
|Speed Wi-Fi DOCK 5G 01（下り最大3.5Gbps）ほか
|au・UQセット割
|au・UQ利用で月額最大1,100円割引
|支払い方法
|クレジットカード・口座振替
BIGLOBE WiMAXは、KDDIグループのビッグローブ株式会社が運営するWiMAX+5Gサービスです。
月額料金は初月0円、1〜24ヶ月目3,608円、25ヶ月目以降5,258円という段階的な料金体系が特徴です。
実質月額は約4,708円で、最大11,500円のキャッシュバック（クーポン入力、翌月受け取り）があります。
初月が完全無料という点は、新規契約者にとって大きな魅力です。
端末代は33,264円で、24回または36回分割払いに対応しており、ライフスタイルに合わせた支払方法が選べます。
支払方法はクレジットカードと口座振替の両方に対応しており、利便性が高いのが利点です。
BIGLOBE WiMAXのメリット
BIGLOBE WiMAXの最大のメリットは、初月が完全無料であり、1〜24ヶ月の月額3,608円という低価格帯です。
初期費用がほぼ0円で始められるため、新規契約者にとって非常にお得なサービスです。
KDDIグループという大手企業による運営であり、サポート品質と信頼性が高い点も利点です。
支払方法がクレジットカードと口座振替の両方に対応しており、クレジットカードをお持ちでない方でも利用できる柔軟性があります。
契約期間が1年で自動更新がないため、継続を強制されない点も評価できます。
BIGLOBE WiMAXのデメリット
BIGLOBE WiMAXのデメリットは、25ヶ月目以降の月額が5,258円に上昇する点です。
初期段階では安価ですが、2年以降の長期利用を考えると、月額が上がることを念頭に置く必要があります。
キャッシュバック額も11,500円と、他社の28,000円〜112,000円と比べると見劣りします。
また、キャッシュバックの受け取りが翌月であり、申請漏れのリスクがある点も注意が必要です。
WiMAX +5Gの通信品質はGMOとくとくBB WiMAXなどと同等ですが、別途の差別化要素に乏しいという点も考慮すべきです。
口座振替対応の手続きや24ヶ月割引の条件は、BIGLOBE WiMAXの評判記事で取り上げています。
＼初月完全無料！ ／
7位 5G CONNECT
📊 ユーザー調査データ （WiMAXカテゴリ全体の傾向）
※ 5G CONNECTの個別回答データはありません。WiMAXカテゴリ全体の傾向を表示しています。
▼ 選ばれた理由TOP3（WiMAX全体）
▼ ユーザーの後悔TOP2（WiMAX全体）
調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人
|運営会社
|株式会社FREEDiVE
|月額料金
|4,980円
|実質月額
|約4,405円（購入プランCP適用時）
|データ容量
|無制限
|回線
|WiMAX+5G（au 4G/5G）
|契約期間
|縛りなし（端末購入プランは24ヶ月未満で残債）
|端末代
|購入27,720円（実質0円CP有）/レンタル0円（返却要）
|キャンペーン
|購入プラン最大5ヶ月分の月額0円＋端末実質0円
|端末
|Speed Wi-Fi DOCK 5G 01（下り最大3.5Gbps）ほか
|au・UQセット割
|非対応
|支払い方法
|クレジットカード・口座振替（専用プラン）
5G CONNECTは、株式会社FREEDiVEが運営する新型ポケット型Wi-Fiサービスです。
月額料金は4,980円(税込）で、購入プランにおいて5ヶ月分が0円となるキャンペーンを実施中です。
実質月額は約4,405円となり、コスパに優れたサービスと言えるでしょう。
ユニークな特徴として「30日間お試しモニター」が提供されており、本契約前に実際の使い勝手を確認できます。
端末は購入プランで27,720円ですが、キャンペーン適用により実質無料となります。
レンタルプラン（月額無料で返却要）も用意されており、短期利用や試行利用に最適です。
支払方法はクレジットカードと口座振替（専用プラン）に対応しており、柔軟な支払が可能です。
5G CONNECTのメリット
5G CONNECTの最大のメリットは、30日間お試しモニターサービスです。
購入前に実際の通信品質や端末の使い勝手を確認でき、不満がある場合は返却できるという安心感があります。
また、購入プランで5ヶ月間月額無料というキャンペーンにより、実質月額が約4,405円と非常にお得です。
端末代も実質無料となるため、初期投資がほぼ0円で始められます。
レンタルプランも用意されており、短期利用や出張時の利用など、柔軟なニーズに対応できます。
WiMAX +5Gの高速通信に対応し、速度面でも優れています。
5G CONNECTのデメリット
5G CONNECTのデメリットとしては、au・UQセット割に非対応という点が挙げられます。
au・UQをご利用の方は割引を受けられないため、総額的には割高になる可能性があります。
また、契約期間が1年であり、1年未満での解約には違約金が発生します。
月額4,980円は業界水準的には標準的ですが、キャンペーン適用を前提とした料金設定のため、キャンペーン終了後の料金が上昇する可能性があります。
口座振替は専用プランでのみ対応しており、すべてのプランで柔軟な支払方法が選べるわけではない点も注意が必要です。
レンタル型と購入型の違いや短期利用での料金比較は、5G CONNECTの評判記事で詳しく解説しています。
＼30日間お試しモニターサービス！ ／
8位 Mugen WiFi｜クラウドWi-Fi最大手
|運営会社
|株式会社FREEDiVE
|月額料金
|3,190円〜4,950円（プランにより異なる）
|実質月額
|約3,300円（100GB）
|データ容量
|100GB／無制限（プランにより異なる）
|回線
|クラウドSIM（ドコモ/au/ソフトバンク/楽天）／WiMAX+5G
|契約期間
|2年（縛りなしオプション550円/月）
|端末代
|無料レンタル（返却要）
|キャンペーン
|30日間返金保証／MUGEN PREMIUM CLUB（13ヶ月目に月額1ヶ月無料）
|端末
|AIR-1・U3（節約プラン）／クラウドSIM 5G AIR-2（高速通信プラン）ほか
|セット割
|非対応
|支払い方法
|クレジットカード・口座振替（専用プラン）
※Mugen WiFiの料金は、本記事のリンクからお申し込みいただいた場合の料金です。公式サイトの価格とは異なります。
特徴：
- 100GBで十分なら最安クラス
- 30日間お試し期間あり
- 端末レンタルで初期費用が安い
Mugen WiFiは、クラウドWi-Fi系で最も人気のサービスです。
100GBで月額3,190円〜と手頃で、30日間のお試し期間があるため「まず試してから決めたい」という方にも安心です。
30日お試しの使い方や容量別の料金内訳は、MUGEN WiFiの評判記事でまとめています。
＼クラウドWi-Fiなら！ ／
9位 AiR-WiFi｜契約縛りなしで人気
📊 ユーザー調査データ （クラウドSIMカテゴリ全体の傾向）
※ AiR-WiFiの個別回答データはありません。クラウドSIMカテゴリ全体の傾向を表示しています。
▼ 選ばれた理由TOP3（クラウドSIM全体）
▼ ユーザーの後悔TOP2（クラウドSIM全体）
調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人
|運営会社
|株式会社FREEDiVE
|月額料金
|3,377円〜（サクッとプラン・100GB）
|実質月額
|約3,469円（100GB）
|データ容量
|20GB〜100GB（プランにより異なる）
|回線
|クラウドSIM（ドコモ/au/ソフトバンク）
|契約期間
|1年（縛りなしオプション+330円/月）
|端末代
|無料レンタル（返却要）
|キャンペーン
|30日間お試しモニター
|端末
|U2s／U3／AIR-Stick WiFi（下り最大150Mbps）
|セット割
|非対応
|支払い方法
|クレジットカードのみ
特徴：
- 契約縛りなしオプション（+330円/月）が人気
- 30日間お試し期間あり
AiR-WiFiは、契約縛りなしオプションが人気のクラウドWi-Fiサービスです。
月額+330円で縛りなしにできるほか、30日間のお試し期間もあるため、初めてポケット型Wi-Fiを使う方にもおすすめです。
＼縛りなしで使いやすい！ ／
縛りなしオプションの条件や30日お試しの注意点は、AiR-WiFiの評判記事で取り上げています。
THE WiFi｜100GBプランが人気
📊 ユーザー調査データ （クラウドSIMカテゴリ全体の傾向）
※ THE WiFiの個別回答データはありません。クラウドSIMカテゴリ全体の傾向を表示しています。
▼ 選ばれた理由TOP3（クラウドSIM全体）
▼ ユーザーの後悔TOP2（クラウドSIM全体）
調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人
|運営会社
|スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社
|月額料金
|3,168円（THE WiFi 100GB）
|実質月額
|約3,260円（3年利用時）
|データ容量
|100GB（FiTプランは従量制あり）
|回線
|クラウドSIM（ドコモ/au/ソフトバンク）
|契約期間
|なし（解約金0円）
|端末代
|割賦で購入（月々割で負担0円）
|キャンペーン
|端末代 実質0円（月々割385円×36ヶ月）
|端末
|AIR-1・NA02（下り最大150Mbps）
|セット割
|非対応
|支払い方法
|クレジットカードのみ
THE WiFiは、100GBプランが人気のクラウドWi-Fiサービスです。
3大キャリアの回線に対応しておりエリアが広く、海外利用にも対応しているため旅行や出張が多い方にも選ばれています。
＼海外や旅行でも使いたい方にも！ ／
実際の利用者の声は、THE WiFiの評判・口コミをまとめた記事でご紹介しています。
【2026年最新】ポケット型Wi-Fi料金比較表
- UQ WiMAX 月額4,598〜5,280円
- 端末代33,220円
- 事務手数料3,300円
- GMOとくとくBB WiMAX1,375〜5,566円
- キャッシュバック最大112,000円
- 事務手数料3,300円
ポケット型Wi-Fiを選ぶ際、最も重要な指標が「実質月額」です。
実質月額とは、契約初期費用・端末代・キャッシュバック等をすべて含めて、契約期間全体で均等に割った月額料金のことを指します。
サービスによって割引キャンペーンや端末代の扱いが大きく異なるため、表面上の月額料金だけでは正確な比較ができません。
本セクションでは、マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが調査した2026年6月最新の料金データをもとに、10社の実質月額を徹底比較します。
また、キャッシュバック・キャンペーン情報も随時更新していますので、ぜひ乗り換え検討の際の参考にしてください。
実質月額料金比較（3年利用時）
以下の表は、主要10社の月額料金・事務手数料・端末代・キャッシュバックを加味した3年間利用時の実質月額を比較したものです。
表面上の月額料金だけでは見えない「本当のコスト」を把握するためにご活用ください。
|サービス名
|月額料金
|事務手数料
|端末代
|キャッシュバック
|実質月額
|GMOとくとくBB WiMAX
|初月1,375円
→5,566円
|3,300円
|33,264円
|最大112,000円
|約3,875円
|カシモWiMAX
|初月1,408円
→5,412円
|3,300円
|実質0円
（分割値引）
|－
|約5,392円
|UQ WiMAX
|〜13ヶ月4,598円
14ヶ月〜5,280円
|3,300円
|33,220円
|－
|約5,455円
|楽天モバイル
|〜3GB 1,078円
〜20GB 2,178円
無制限 3,278円
|0円
|1円
|－
|約3,300円
|BIGLOBE WiMAX
|初月0円
〜24ヶ月3,608円
25ヶ月〜5,258円
|3,300円
|33,264円
|－
|約4,708円
|5G CONNECT
|4,980円
|4,500円
|実質無料
（レンタル）
|30日お試し
|約4,405円
|Mugen WiFi
|3,190円〜
|3,300円
|0円
（レンタル）
|最大10,000円
|約3,300円
|AiR-WiFi
|3,377円〜
|0円
|0円
（レンタル）
|－
|約3,469円
|モンスターモバイル
|20GB：1,980円
50GB：2,530円
100GB：2,948円
|3,300円
|0円
（レンタル）
|－
|約2,000円〜
|クラウドWiFi
|20GB：2,178円
50GB：2,618円
100GB：3,168円
|3,300円
|0円
（レンタル）
|－
|約3,300円
※Mugen WiFiの料金は、本記事のリンクからお申し込みいただいた場合の料金です。公式サイトの価格とは異なります。
キャッシュバック・キャンペーン一覧（2026年10月最新）
各サービスのキャッシュバックやキャンペーン内容を一覧にまとめました。
適用条件や注意点もあわせて確認し、申請漏れを防ぎましょう。
|サービス名
|主なキャンペーン
|適用条件
|注意点
|GMOとくとくBB WiMAX
|最大112,000円キャッシュバック
|全員60,000円
＋乗換・OPで最大
11ヶ月後に申請
|申請忘れに注意
|カシモWiMAX
|端末分割値引
（実質0円）
|自動適用
|解約時残債に注意
24ヶ月以内解約時
|UQ WiMAX
|オンラインショップ
限定割引
|オンライン申込
|店舗は対象外
期間限定の可能性
|楽天モバイル
|端末1円
＋ポイント還元
|新規 or MNP
|ポイント還元の
条件確認必須
|BIGLOBE WiMAX
|初月無料
＋月額割引
|自動適用
|24ヶ月以降月額UP
長期利用で割引終了
|5G CONNECT
|30日お試し
モニター
|新規申込
|データ20GB以下
が条件
|Mugen WiFi
|最大10,000円
キャッシュバック
|14ヶ月利用後
に申請
|2年契約
申請手続き必須
|AiR-WiFi
|初月0円など
プラン割引
|自動適用
|プランにより
異なる
|モンスターモバイル
|14日間お試し
キャンペーン
|新規申込
|返却送料は
自己負担
|クラウドWiFi
|特になし
（契約縛りなし）
|－
|シンプルな料金体系
が魅力
最もお得なのはGMOとくとくBB WiMAXのキャッシュバック特典です。
お得に契約したい方はぜひチェックしてみましょう。
【実測値で比較】ポケット型Wi-Fi通信速度ランキング
ポケット型Wi-Fiの通信速度は、カタログに記載されている「理論値」ではなく、実際のユーザーが計測した「実測値」で比較することが重要です。
理論値は最適な環境下での理想的な速度であり、実際の利用環境（建物内、混雑時間帯など）では大きく低下する傾向があります。
本セクションでは、みんなのネット回線速度から引用した最新の実測速度データをもとに、マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが10社の通信速度をランキング化しました。
速度比較を重視する方は、ぜひ参考にしてください。
サービス横断の実測速度ランキングを確認したい方は、ポケット型Wi-Fiの通信速度比較もあわせて見ておくと選びやすくなります。
下り速度ランキングTOP10
実測の下り速度は、WiMAX +5Gの5社（GMOとくとくBB・カシモ・UQ・BIGLOBE・5G CONNECT）が約142Mbpsでもっとも速く、次が楽天モバイルの約64Mbpsです。
WiMAXはどのプロバイダで契約しても同じ端末・同じ回線を使うため、速度に差はありません。
そのため下の表は速度順ではなく、当記事のランキングの順で並べています。
速度で比べたあとは、料金とキャンペーンで1社を選ぶことになります。
|順位
|サービス名
|実測の下り平均
|向いている人
|1位
|GMOとくとくBB WiMAX
|約142Mbps
|キャッシュバック総額が本記事の比較10社中で最大。
実質月額 約3,875円
|2位
|カシモWiMAX
|約142Mbps
|シンプルで分かりやすい料金体系。
実質月額 約5,392円
|3位
|モンスターモバイル
|約10Mbps
|20GBから容量を選べて、実質月額 約2,000円〜
|4位
|UQ WiMAX
|約142Mbps
|本家ブランドで店舗サポートも充実。
初心者の方も安心
|5位
|楽天モバイル
|約64Mbps
|データ無制限が月額3,278円。
使った分だけの従量制
|6位
|BIGLOBE WiMAX
|約142Mbps
|初月0円で気軽に試せて、口座振替にも対応
|7位
|5G CONNECT
|約142Mbps
|まとめ払いで割引。
実質月額 約4,405円
|8位
|Mugen WiFi
|約15Mbps
|クラウドWi-Fi最大手。
100GBプランと30日お試しあり
|9位
|AiR-WiFi
|約18Mbps
|契約期間の縛りなしオプションを選択可能
|10位
|クラウドWiFi
|約20Mbps
|契約期間の縛りがなく、小容量から選択可能
※WiMAX +5Gの5社（GMOとくとくBB・カシモ・UQ・BIGLOBE・5G CONNECT）は、全社がUQコミュニケーションズの同じ回線と同じ端末（Speed Wi-Fi DOCK 5G 01）を使うため、実測値は共通です。
※測定件数が少ないサービスは値のばらつきが大きくなります。実測値は利用環境・時間帯によって変動します。
Ping値ランキング（オンラインゲーム向け）
オンラインゲームやビデオ会議をよく利用する方は、Ping値（応答速度）にも注目しましょう。
Ping値が小さいほどラグが少なく、快適な通信が実現できます。
以下は一般的な目安です。
|Ping値の範囲
|通信品質の評価
|用途の目安
|〜30ms
|快適
|オンラインゲーム・ビデオ会議・高速取引など
|30-50ms
|普通
|一般的なWebサイト閲覧・動画視聴など
|50ms以上
|やや遅延あり
|基本的な通信は可能だが遅延を感じる可能性
Ping値はいずれのサービスも30〜50msの範囲に収まり、大きな差はありません。
もっとも高いのは楽天モバイルの57.03msです。
遅延を避けたい方は光回線を検討してください。
時間帯別の速度傾向
ポケット型Wi-Fiの通信速度は、時間帯により大きく変動します。
一般的な傾向は以下の通りです。
朝（6-9時）: ユーザーが少なく通信が空いているため、比較的高速です。
テレワーク開始前にデータ同期を行うのに適しています。
昼（12-13時）:
昼休憩時間帯のため、ユーザーが増加し通信が混雑します。
この時間帯は速度低下が顕著になる傾向があります。
動画視聴やダウンロードは避けた方が無難です。
夜（19-23時）: 帰宅後のユーザーが集中し、最も混雑する時間帯です。
特に21時前後は速度低下が著しい傾向があります。
マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームの調査では、この時間帯に20-30%の速度低下が観測されています。
重い作業（大容量ファイルのアップロード・ダウンロード、オンラインゲーム等）が必要な場合は、朝7-10時や深夜0-5時など、混雑時間帯を避けてのご利用をおすすめします。
速度視点で複数タイプを比較する場合は、ホームルーターの速度比較もご参照ください。
【完全ガイド】ポケット型Wi-Fiの乗り換え手順
現在利用しているポケット型Wi-Fiから別のサービスへの乗り換えを検討されている方も多いと思います。
乗り換えにより得られるメリットは多数あります。
例えば、より安いサービスに乗り換えることで月額料金を大幅削減でき、通信速度の速いWiMAXに乗り換えることで通信品質を改善でき、最新端末への乗り換えで最新の5G通信に対応できるといったメリットがあります。
本セクションでは、マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが乗り換えの具体的な手順と注意点を徹底解説します。
スムーズな乗り換えのために、ぜひ最後までご確認ください。
乗り換えのベストタイミング
ポケット型Wi-Fiの乗り換えを検討する際、最初に確認すべき項目が「更新月」と「違約金」です。
多くのポケット型Wi-Fiサービスは2年または3年の契約期間を設定しており、この契約期間中に途中解約すると違約金が発生します。
更新月の確認方法: 各サービスの会員ページ（マイページ）にログインして、「契約情報」や「利用期間」の欄を確認すれば、更新月がいつかが記載されています。
わからない場合は、カスタマーセンターに電話やチャットで問い合わせるのが確実です。
違約金がゼロになるタイミング: 一般的に、契約満了月の翌月を「更新月」と呼び、この月であれば違約金なしで解約できます。
例えば、2024年1月に契約した場合、通常は2026年1月が更新月となります。
更新月を過ぎると、新たな2年（または3年）の契約が自動更新されるため注意が必要です。
ただし、別のサービスの乗り換えキャンペーン（違約金還元など）を活用すれば、更新月以外の乗り換えでも実質的に負担を減らせる場合があります。
例えば、GMOとくとくBBは他社違約金を最大40,000円まで還元するキャンペーンを実施しているため、違約金の心配をせずに乗り換えを検討できます。
乗り換え4ステップ
ポケット型Wi-Fiの乗り換えは、以下の4つのステップで進めます。
各ステップを詳しく解説しますので、順番に確認してください。
STEP1: 新しいサービスを選ぶ
まずは、乗り換え先のポケット型Wi-Fiサービスを選定します。
本記事の「料金比較」や「速度ランキング」を参考にして、自分の用途に合ったサービスを選びましょう。
● 選定時のポイント
- 実質月額が現在より安いか（3年間の総支払額で比較）
- 通信速度は十分か（用途に合っているか）
- 通信容量は足りるか（無制限 or 月100GB など）
- エリアカバレッジは十分か（現在利用地域で対応しているか）
- キャンペーンが充実しているか（キャッシュバック、初月割引など）
これらの条件を踏まえた上で、乗り換え先を決定してください。
迷ったら、本記事のおすすめランキングを参考にするのも良いでしょう。
STEP2: 新しいサービスに申し込む
乗り換え先が決定したら、新しいサービスに申し込みます。
ほとんどのサービスはオンラインで申し込みが完結できます。
⚠ 申し込み時の注意点
- 本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）が手元にあるか確認
- 住所・電話番号・メールアドレスが正確に入力されているか確認
- キャンペーン適用の条件（指定オプション加入など）を確認
- 申し込み後の確認メールが送られてくるため、メールアドレスを間違わないこと
- 支払い方法（クレジットカード、口座振替等）を決定
申し込みが完了すると、数日以内に新しい端末が郵送されてきます。
ただし、サービスによっては1-2週間程度かかる場合もあるため、届いたら初期設定を進めます。
STEP3: 端末が届いたら設定・接続確認
新しい端末が届いたら、すぐに以下の初期設定を行います。
📋 初期設定の流れ
- 端末の電源をONにする
- 同梱されたマニュアル（または同梱QRコード）から設定方法を確認
- 初期パスワードを確認（通常はパッケージに記載）
- 自分のスマートフォンやPC等のWi-Fi設定画面で、新しい端末のSSID（ネットワーク名）を選択
- 初期パスワードを入力して接続
- インターネット接続テスト（Webサイト閲覧やアプリの動作確認）を実施
接続確認が取れたら、必ず旧サービスが正常に機能しているかも確認しておきます。
新端末での接続テストが成功した時点で、旧サービスの解約手続きに進みます。
STEP4: 旧サービスを解約する（端末返却も忘れずに）
新しいサービスの利用が確認できたら、旧サービスを解約します。
📋 解約手続きの流れ
- 旧サービスの会員ページにログイン
- 「契約情報」や「サービス管理」から解約手続きを選択
- 解約理由を選択（選択肢がある場合）
- 解約日を指定（通常は即日 or 月末など選択可能）
- 解約完了のメール確認
- 同時に、レンタル端末の返却手続きも確認（返却先住所、期限の確認）
- 指定された返却期限までに旧端末を返送
重要な注意点として、旧サービスの契約が完全に終了する前に新サービスが開通することが理想的です。
新旧サービスの開通日に1-2日の空白期間が生じてもWi-Fi接続に支障はありませんが、必ず新サービスで接続確認をしてから旧サービスを解約してください。
乗り換え時の注意点
ポケット型Wi-Fiの乗り換えでは、違約金や端末返却、空白期間など見落としがちなポイントがあります。
以下の表で主な注意点と対策をまとめましたので、乗り換え前に必ず確認してください。
|項目
|注意点
|対策
|違約金
|旧サービスの更新月以外の解約で違約金が発生する可能性
|更新月を事前確認 / GMOなど違約金還元キャンペーンを活用
|端末返却
|レンタル端末は返却必須 / 返却期限・送料の確認漏れ
|返却期限をカレンダーに記入 / 送料負担の有無を確認 / 早めに返送
|空白期間
|新旧サービスがかぶらず、Wi-Fi未接続期間が生じる
|新端末到着後に旧解約を申請 / 1-2日の空白ならスマホの通信量で補足
|SIM返却
|一部サービス（WiMAX等）はSIM返却が必要な場合もあり
|解約時のメール・案内で返却の有無を確認 / 返送先を記録
|キャンペーン手続き
|キャッシュバック申請を忘れて特典を受け取れない
|申請期限をメモ / リマインダー通知を設定 / キャッシュバック申請は優先度高で実施
|個人情報変更
|引っ越し等で住所が変わっていると配送に支障
|申し込み前に最新の住所・電話番号を登録
※注意点は各サービスにより異なります。公式サイトの案内を必ず確認してください。
乗り換え先のおすすめ
本記事で紹介した10社の中から乗り換え先を選ぶとするなら、キャッシュバック総額が本記事の比較10社中でもっとも大きく、無制限・高速通信の総合力が高いGMOとくとくBBをおすすめします。
GMOとくとくBBは特典総額最大145,264円を用意しており、全員60,000円に加え、乗り換えやオプションで最大112,000円のキャッシュバックを受けられます。
つまり、乗り換え時の他社違約金相当分もキャッシュバックに含まれるため、他社から安心して乗り換えられます。
速度面でもWiMAX系の中で最速クラスで、総合力の高さから多くの利用者に選ばれています。
ポケット型Wi-Fiと光回線の違い｜どちらを選ぶべき？
- 工事不要：届いた日からすぐ使える
- 持ち運びOK：外出先でもWi-Fi接続
- 月額3,000円台〜：光回線より安い
- 縛りなし：解約金0円も選べる
- 高速安定：下り200〜500Mbps
- 完全無制限：データ量を気にしない
- 同時接続：家族全員で利用可能
- 月額4,000〜6,000円：工事必要
そもそもポケット型Wi-Fiと光回線のどちらが自分に合っているか迷う人も多いのではないでしょうか。
マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームでは、両サービスの利用シーンや特性の違いを整理して、あなたに最適な選択をサポートします。
この章では、月額料金、工事の有無、持ち運び性、通信速度、安定性、データ容量、同時接続台数、契約期間といった7つのポイントで両者を徹底比較。
記事後半でご紹介したポケット型Wi-Fi10社の特徴と合わせて参考にしてください。
光回線との違いを踏まえて選びたい方は、ポケット型Wi-Fiと光回線の比較記事を判断材料に使えます。
比較表で見るポケット型Wi-Fi vs 光回線
以下に当てはまる方は、光回線よりもポケット型Wi-Fiのほうが満足度の高い選択になるでしょう。
|項目
|ポケット型Wi-Fi
|光回線
|月額料金
|3,000〜5,000円程度
|4,000〜6,000円程度
|工事
|不要
|必要（2〜4週間）
|持ち運び
|可能（屋外OK）
|不可（自宅のみ）
|速度（実測目安）
|下り30〜150Mbps
|下り200〜500Mbps
|安定性
|電波状況に左右される
|非常に安定
|データ容量
|無制限〜100GB
|完全無制限
|同時接続台数
|10〜15台程度
|制限なし（ルーター次第）
|契約期間
|縛りなし〜2年
|2〜3年が多い
ポケット型Wi-Fiの最大の強みは「手軽さ」です。
工事が一切不要で、端末が届いたその日からすぐにインターネットが使えます。
引っ越しが多い方や、カフェや出張先など自宅以外でもWi-Fiを使いたい方にとっては、光回線にはない大きなメリットといえるでしょう。
一方で、通信速度や安定性では光回線に軍配が上がります。
オンラインゲームや4K動画の視聴、大容量ファイルのアップロードなど、常に高速かつ安定した通信が求められる用途では光回線のほうが快適です。
また、家族全員が同時に接続するような環境でも、光回線なら帯域を気にせず使えます。
つまり、「外出先でも使いたい」「工事なしですぐ始めたい」「月額を抑えたい」という方はポケット型Wi-Fi、「自宅メインで速度重視」「家族で共有したい」「データ容量を気にしたくない」という方は光回線が向いています。
自分の利用スタイルに合わせて選びましょう。
ポケット型Wi-Fiがおすすめな人
- 引っ越しや転勤が多い人
- 外出先でもインターネットを使いたい人
- 工事不要ですぐに使い始めたい人
- 一人暮らしでそこまで速度を求めない人
- 月額コストを抑えたい人
ポケット型Wi-Fiは工事不要で契約後すぐに利用でき、引っ越しや転勤の際も住所変更手続きなしに使い続けられる柔軟性が最大のメリットです。
外出先でのPC作業やスマホの通信量節約にも活躍し、一人暮らしの方や個人事業主の方に特に人気があります。
光回線がおすすめな人
一方、以下に当てはまる方は光回線のほうが快適です。
工事期間（2〜4週間）を許容できるなら、速度・安定性で大きなメリットがあります。
- 自宅での利用がメインの人
- 家族で複数人・複数端末を使う人
- オンラインゲームや4K動画を頻繁に楽しむ人
- 安定した高速回線が必要な人（テレワークで大容量通信）
- 長期間同じ場所に住む予定の人
光回線は工事が必要なぶん、安定性と速度で圧倒的に優れています。
Zoom会議や大容量ファイルのアップロード、複数人での同時接続が必要なご家庭や、ストレスフリーなゲーミング環境を求める方に最適です。
2年以上の同じ住所に住むなら、光回線の総合的なコストパフォーマンスが高いといえます。
3タイプの違いを用途別に把握しておくと選びやすくなります。一人暮らしにおすすめの光回線もあわせてご確認ください。
ポケット型Wi-Fiに関するよくある質問（FAQ）
利用目的ごとに最適なポケット型Wi-Fiサービスを一覧にまとめました。
自分の利用シーンに近い項目からチェックしてみてください。
かつてはY!mobileの「Pocket WiFi」が商標でしたが、現在は一般名称として広く使われています。
マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームでは、記事内では「ポケット型Wi-Fi」で統一していますが、どちらの呼び方でも同じ製品カテゴリを指しているとご理解ください。
Webサイト閲覧やSNS、標準画質の動画視聴であれば問題なく使えるレベルです。
ただし、オンラインゲームや4K動画、大容量ファイルのアップロードが頻繁であれば、光回線の方が快適といえます。
GMOとくとくBB、カシモWiMAX、UQ WiMAXなど、多くのプロバイダがWiMAX回線を採用しています。
一方、クラウドWi-Fi（クラウドSIM）はドコモ・au・ソフトバンクの回線を自動切替で使い、エリアの広さが強みですが、データ容量に上限（20〜100GB）があるのが一般的です。
楽天モバイルは従量制で、使用量に応じて月額1,078円〜3,278円となり、ヘビーユーザーには最高3,278円で無制限に使えるメリットがあります。
一方、クラウドSIM系は月間20GB〜100GBのプランが主流です。
用途に合ったデータ容量を選ぶことが大切です。
口座振替に対応しているのはUQ WiMAXやBIGLOBE WiMAXなど一部サービスに限られます。
クレジットカード払いがメインになるため、契約前に支払い方法の指定サービスを確認することをおすすめします。
クラウドSIM端末も同程度の持ちが多いですが、使用状況や電波環境によって前後します。
長時間の外出時やPC作業が多い場合は、モバイルバッテリーを併用することをおすすめします。
特にテレワークで1日中使う場合は、モバイルバッテリーがあると安心です。
ポケット型Wi-FiのPing値は30〜80ms程度で、光回線（5〜20ms）と比べると遅延があります。
本格的なオンラインゲームを楽しみたい方には、安定性の高い光回線をおすすめします。
また、5G CONNECTも海外利用に対応しています。
ただし海外利用時は別途料金がかかることが多いため、頻繁に渡航する方は海外専用Wi-Fiレンタルとの比較もおすすめです。
コストや手軽さを考慮して選択してください。
解約時のポイントは、以下の3点です。
①更新月を確認して違約金を避ける
②レンタル端末は返却期限内に返す
③SIM返却が必要か確認する。
サービスによって返却期限や返送方法が異なるため、解約前に公式サイトで確認することをおすすめします。
ただし、テザリングはスマホのバッテリーを消耗し、通信量もスマホのプランに依存します。
日常的にPC作業や複数端末を接続するなら、ポケット型Wi-Fiのほうがバッテリー・速度・安定性の面で有利です。
マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームとしては、1日2時間以上外出する場合はポケット型Wi-Fiの導入をおすすめしています。
まとめ｜自分に合ったポケット型wifiを選ぼう
この記事では、マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームがポケット型Wi-Fiの人気サービス10社をランキング形式でご紹介してきました。
各サービスの料金、速度、キャンペーン、契約期間を徹底比較し、あなたの利用目的に合わせたベストな選択肢を提案しています。
ポケット型Wi-Fiの選び方は、「月額料金を重視するか」「キャッシュバックなどの特典を含めた実質負担額を重視するか」「サポート体制を重視するか」によって変わります。
以下の要点を参考に、自分に最適なサービスを見つけてください。
📋 この記事のまとめ（要点5つ）
- 1位はGMOとくとくBB WiMAX
キャッシュバック最大112,000円＋データ無制限で、特典総額はトップクラス。新規契約キャンペーンも充実。
- 料金のシンプルさ重視ならカシモWiMAX
端末実質0円＋ずっと定額（月額5,412円）で、わかりやすい料金体系が魅力。
- サポート・店舗契約重視ならUQ WiMAX
全国のUQスポット対応で相談可能。15日間無料お試し「Try WiMAX」で事前検討できる安心感。
- 従量制で無駄なく使いたいなら楽天モバイル
月額1,078円〜3,278円の従量制。使った分だけ払えるシンプルさが強み。
- 小容量で最安を目指すならモンスターモバイル
月額1,980円〜の格安プランで20GB〜の容量選択制。契約期間の縛りなしオプションも選べる。
目的別おすすめ一覧
|目的
|おすすめサービス
|理由
|コスパ最強
|GMOとくとくBB WiMAX
|最大112,000円。
データ無制限でヘビーユーザー向け。
|料金がわかりやすい
|カシモWiMAX
|ずっと定額月額5,412円＋端末実質0円。
料金体系がシンプルで安心。
|安心のサポート
|UQ WiMAX
|店舗サポート充実＋Try WiMAXで事前お試し可能。
初心者向け。
|従量制で無駄なし
|楽天モバイル
|月額1,078円〜3,278円で使った分だけ払える。
ライトユーザー向け。
|小容量で最安
|モンスターモバイル
|20GB月額1,980円〜。
格安重視の方に。
|お試ししたい
|5G CONNECT
|30日間モニター制度で無料お試し可能。
契約前の不安を解消できる。
|エリア重視
|Mugen WiFi
|3キャリア回線の自動切替で広いエリア対応。
海外利用にも対応。
|契約縛りなし
|クラウドWiFi
|完全縛りなし＋容量選択制（20GB/100GB）で柔軟な利用が可能。
＼ キャッシュバックありで選ぶなら！ ／