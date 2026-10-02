ポケット型Wi-Fiのおすすめは、3年間の実質月額が約3,875円でキャッシュバックの特典総額が最大145,264円のGMOとくとくBB WiMAXです。

GMOとくとくBB WiMAXはデータ無制限で、他社から乗り換えるときの違約金も最大40,000円まで還元されます。

ポケット型Wi-Fiの利用経験者300人に行った独自アンケートでは、利用しているWi-Fiの種類はWiMAX系が44.3%でもっとも多く、キャリア系の35.0%が続きました（複数回答）。

本記事では、マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが独自調査（n=300、2026年2月実施）と全社の最新料金データをもとに、おすすめのポケット型Wi-Fi10社をランキング形式で紹介します。

タイプ別に見ると、高速・無制限ならWiMAX系、エリアの広さと料金の手頃さならクラウドSIM系、使った分だけ払う従量制ならキャリア系の楽天モバイルが向いています。

GMOとくとくBB WiMAXは、安定した速度で月額料金もわかりやすく、違約金をカバーするキャンペーンで乗り換え先としても利用しやすいサービスです。

主要8社の料金と特徴を比較しました。なかでもGMOとくとくBB WiMAXは、キャッシュバックを含めた特典が手厚く、無制限で使えるプランが選べます。

契約前に実際の使用感を確かめたい方は、GMOとくとくBB WiMAXの評判・口コミもあわせてご覧ください。

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端末代金は実質0円、工事不要で最短即日発送にも対応しています。

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WiMAXのキャンペーンにしぼって比べたい場合は、WiMAXのキャンペーン比較7社を参考にしてください。

📊 独自アンケート調査の概要



当サイトでは、ポケット型Wi-Fiの利用経験者300人を対象に独自のアンケート調査を実施しました。契約の決め手や後悔ポイントなど、公式サイトだけではわからないリアルな声を集めています。



調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人

📋 回答者の属性と利用傾向を見る ▼ 回答者の年代構成（n=300） 30代 40.7% 20代 25.3% 40代 21.3% 50代 8.7% ▼ 利用WiFiの種類（複数回答 n=300） WiMAX系 44.3% キャリア系 35.0% レンタルWi-Fi 18.3% クラウドSIM系 4.3% ▼ 利用サービスTOP5（n=300） UQ WiMAX 16.0% 楽天モバイル 13.3% GMOとくとくBB WiMAX 13.0% au モバイルルーター 8.3% ソフトバンク Pocket WiFi 6.7% ▼ サービスを選んだ理由TOP5（複数回答 n=300） 月額料金が安い 44.3% データ容量が多い／無制限 30.3% キャンペーンがお得 22.0% 通信速度が速い 13.7% 端末代が無料／安い 13.7%

▶︎アンケート結果の詳細はこちら（PDF）

料金だけでなく速度・エリア・端末スペックまで徹底比較しているので、あなたにぴったりの1台がきっと見つかるはずです。

【結論】2026年おすすめポケット型Wi-FiランキングTOP10

独自調査の利用者データと、キャッシュバックの充実度・無制限の使いやすさを総合的に評価した結果、マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームのイチオシはGMOとくとくBB WiMAXです。



ポケット型Wi-Fiを実際に利用している300人に「選んだ理由」「利用シーン」「契約後の後悔ポイント」「次回の重視項目」など18項目を回答していただきました。



以下の比較表は、2026年10月時点の最新の料金データをもとに作成しています。

なお「実質月額」は、3年間（36ヶ月）利用した場合の総支払額からキャッシュバック等の割引を差し引き、36で割った金額です。

【比較表】ポケット型Wi-Fiおすすめ10社

以下の表は、10社の料金・スペックを一覧にまとめたものです。



WiMAX系は高速・無制限が強み、クラウドSIM系はエリアの広さと料金の手頃さ、キャリア系は従量制の柔軟さがそれぞれ特徴です。



ご自身の利用スタイルに近いサービスからチェックしてみてください。

独自調査：GMOとくとくBB利用者69.2%が「料金の安さ」、コスパ面で高い支持

GMOとくとくBB WiMAXの最大の魅力は、キャッシュバック総額の大きさと、無制限で使える通信の安定感を両立している点です。

現在実施中のキャンペーンでは、全員がもらえる60,000円のキャッシュバックに加え、他社からの乗り換えやオプション同時申し込みで最大112,000円のキャッシュバックを受けられます。

全員が確実に受け取れる60,000円分で計算した実質月額は約3,875円で、乗り換えやオプションの条件を満たせばさらに下がります。

調査結果ハイライト

📊 ユーザー調査データ （n=39（シェア13.0%）） ▼ 選ばれた理由TOP3 ❶ 料金が安い 69.2% ❷ 口コミ・評判が良い 38.5% ❸ データ容量が多い/無制限 30.8% ▼ ユーザーの後悔TOP2 ❶ 速度が遅い 43.6% ❷ 料金が高い 25.6% コスパ実感 ◎ 通信安定 ○ 調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人

項目 内容 月額料金 初月1,375円、2ヶ月目以降5,566円 実質月額（3年） 約3,875円 データ容量 無制限（ただしauのネットワークが混雑した場合は一時的に低速化の可能性） 契約期間 縛りなし（端末24回分割・中途解約で残債） 端末代 33,264円（24回分割で実質0円） キャンペーン 最大112,000円キャッシュバック

（全員60,000円＋他社違約金最大40,000円＋オプション最大12,000円）／特典総額最大145,264円 端末機種 Speed Wi-Fi DOCK 5G 01 支払い方法 クレジットカード ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

GMOとくとくBB WiMAXはキャッシュバック総額が最大112,000円（端末代を含めた特典総額は最大145,264円）と本記事の比較10社中でもっとも大きく、無制限・高速通信をあわせた総合力の高さで選ばれています。

マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが実際にこのサービスを契約して使ってみたところ、都内では昼間60〜90Mbps程度の実測速度が安定して出ていました。



ただし、キャッシュバックは利用開始から11ヶ月後にメールで申請する必要があるため、受け取り時期を忘れないよう注意しましょう。

GMOとくとくBB WiMAXの評判・口コミもぜひご覧ください。

● こんな人におすすめ キャッシュバック総額の大きさを重視したい方

無制限で高速通信を安定して使いたい方

他社から乗り換えを検討中の方

長期利用を予定している方

＼ 特典総額 最大99,264！ ／

安心の本家ブランド：UQ WiMAX｜店舗サポートで初心者も安心

WiMAXの本家本元、KDDI傘下のサービスです。

全国のUQスポットとauショップで対面サポートを受けられるため、ポケット型Wi-Fiを初めて使う方でも安心です。



また縛りなし（解約金0円）のプランも用意されており、試しにポケット型Wi-Fiを使ってみたいという方にぴったり。

自分のライフスタイルに合わせた柔軟なプラン選択ができます。



総合的には「本家ブランドの安心感」を最優先する方向けのサービスとなります。

調査結果ハイライト

📊 ユーザー調査データ （n=48（シェア16.0%）） ▼ 選ばれた理由TOP3 ❶ 料金が安い 52.1% ❷ 口コミ・評判が良い 29.2% ❸ データ容量が多い/無制限 18.8% ▼ ユーザーの後悔TOP2 ❶ 速度が遅い 41.7% ❷ 料金が高い 29.2% コスパ実感 ○ 通信安定 ○ 調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人

項目 内容 月額料金 13ヶ月目まで4,598円、14ヶ月目以降5,280円 実質月額（3年） 約5,455円 データ容量 制限なし 契約期間 縛りなし 端末代 33,220円（おトク割21,340円の適用で11,880円） キャンペーン UQ mobile/auセット割、Try WiMAX無料レンタル お試し Try WiMAX 15日間無料レンタル 支払い方法 クレジットカード、口座振替 ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

※スタンダードモードの場合。一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。

UQ WiMAXの最大の特徴は「Try WiMAX」という15日間の無料レンタルサービスです。

実際にサービスを使ってみてから契約するか決められるので、ポケット型Wi-Fiの購入に不安がある方にぴったりです。



また、auユーザーやUQ mobileユーザーであれば、最大1,100円のセット割が適用され、さらにお得にサービスを利用できます。

店舗サポートやauセット割の詳細は、UQ WiMAXの評判記事でまとめています。

● こんな人におすすめ 購入前にサービスを試したい方

auまたはUQ mobileユーザーの方

本家ブランドの安心感を重視する方

対面サポートを受けたい初心者の方

＼ 15日間の無料体験で安心！ ／

料金重視1位：楽天モバイル｜データ無制限で月額3,278円

料金満足度でトップクラスを記録したのが楽天モバイルです。

従量制の料金体系を採用しており、データ使用量が少ない月は月額料金も安くなるのが特徴。



さらにポケット型Wi-Fiの端末が1円で購入でき、事務手数料も無料という驚異的なコスト構造を実現しています。

初期投資をとにかく抑えたい方にとって、これ以上ないサービスといえるでしょう。



楽天回線エリア内での利用であれば、月額3,278円でデータ無制限というのは他社にはない価値提案です。

調査結果ハイライト

📊 ユーザー調査データ （n=20（シェア6.7%）） ▼ 選ばれた理由TOP3 ❶ 口コミ・評判が良い 30.0% ❷ 知人・家族の紹介 20.0% ❸ キャンペーンがお得 20.0% ▼ ユーザーの後悔TOP2 ❶ 速度制限がかかる 35.0% ❷ 料金が高い 30.0% コスパ実感 × 通信安定 ○ 調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人

項目 内容 月額料金 〜3GB：1,078円、〜20GB：2,178円、20GB超：3,278円（従量制） 実質月額 使用量による（最大3,278円） データ容量 無制限（楽天回線エリア内） 契約期間 なし 端末代 1円 事務手数料 無料 端末スペック Rakuten WiFi Pocket Platinum（下り最大150Mbps） 海外利用 対応（66の国・地域で利用可能） 支払い方法 クレジットカード、デビットカード、口座振替 ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

楽天モバイルのポケット型Wi-Fiを検討する際に、最も注意すべき点はエリアです。

独自調査では利用者の30.0%が「繋がらないエリアがあった」と回答しており、他サービスと比較してエリアに関する不満がやや多い傾向があります。

これは楽天回線とパートナー回線（au回線）の境界にあたる地域での通信速度が不安定になる可能性があるためです。



楽天回線のカバーエリアは年々拡大していますが、自分の住んでいる地域や利用予定の地域が本当に楽天回線でカバーされているかどうか、事前に楽天モバイルの公式サイトのエリアマップで確認することを強くおすすめします。



ただしエリア内での利用であれば、価格面でのメリットは非常に大きいサービスです。

● こんな人におすすめ 初期費用を最小限に抑えたい方

月額料金の安さを最優先する方

楽天回線エリア内に住んでいる方

契約期間に縛られたくない方

海外旅行に頻繁に行く方

⚠ 注意点 エリア満足度がやや低いため、事前のエリア確認は必須です

パートナー回線（au）では月間5GB制限があります

通信速度はWiMAXと比べてやや劣る傾向があります

＼ 端末1円＆事務手数料0円！ ／

【10秒診断】あなたにぴったりのポケット型Wi-Fiは？

マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが、10秒で答えられる簡単な診断ツールを用意しました。



以下の2つの質問に答えるだけで、あなたのライフスタイルや優先順位に合ったポケット型Wi-Fiが自動で提案されます。

診断は完全無料で、何度でも試すことができますので、ぜひ気軽に利用してみてください。



質問では、何をいちばん重視したいか（速度・料金・サポート・使う量の変わりやすさ）と、毎月のデータ使用量をお聞きします。

回答内容に基づいて、最適なポケット型Wi-Fiサービスと、その理由を詳しく解説します。

WiMAXの中でどれを選ぶか迷う方はWiMAXおすすめプロバイダ比較、速度を重視する方はポケット型Wi-Fiの通信速度比較がそれぞれ判断材料になります。

診断結果の目安

診断結果は以下の6つのタイプに分かれます。

それぞれのタイプに最適なサービスを提案していますので、参考にしてください。



診断結果はあくまで目安です。

最終的な選択は、各サービスの詳細情報や公式サイトを確認した上で、ご自身の判断でお決めください。

また複数のサービスを試してみるという方法もおすすめです。

【初心者向け】ポケット型Wi-Fiとは？基本から解説

ポケット型Wi-Fiの選び方を解説する前に、基本的な仕組みを理解しておきましょう。



ポケット型Wi-Fiとは何か、光回線やホームルーターとどう違うのか、メリット・デメリット、そして3つの種類（WiMAX・クラウドWi-Fi・キャリア）について順番に解説します。



初心者の方はもちろん、乗り換えを検討している方もあらためて確認しておくことで、自分に合ったサービスを見極めやすくなります。

ポケット型Wi-Fiの仕組みと特徴

続いてポケット型Wi-Fiの仕組みとその特徴について詳しく解説します。

モバイルルーターとは

ポケット型Wi-Fi（モバイルルーター）とは、持ち運びできる小型のWi-Fi端末です。



携帯電話と同じモバイル回線（4G LTE/5G）を使って、スマホやパソコン、タブレットをインターネットに接続できます。

主な特徴：

手のひらサイズで持ち運び可能

工事不要で即日利用可能

複数台の端末を同時接続可能（5〜16台程度）

光回線・ホームルーターとの違い

光回線とホームルーターの違いについて以下表にまとめました。

どちらの通信手段を利用するか迷っている方は参考にしてください。

項目 ポケット型Wi-Fi ホームルーター 光回線 工事 不要 不要 必要 持ち運び ◎ × × 通信速度 △〜○ ○ ◎ 安定性 △ ○ ◎ 月額料金 3,000〜5,000円 4,000〜5,500円 4,000〜6,000円 データ容量 無制限〜100GB 無制限 無制限

ポケット型Wi-Fiが向いている人・向いていない人

ポケット型Wi-Fiは手軽さが最大の魅力ですが、すべての人に最適とは限りません。

自分の使い方に合っているかどうかを事前に確認しておくことが、後悔しない選び方のポイントです。

向いている人：

外出先でもWi-Fiを使いたい人

引っ越しが多い人

工事ができない物件に住んでいる人

一人暮らしでデータ使用量が少ない人

向いていない人：

家族で同時に使う人

オンラインゲームを頻繁にする人

4K動画を大量に視聴する人

在宅勤務でビデオ会議が多い人

通信の安定性や速度を重視するなら、光回線やホームルーターも選択肢に入れて比較検討するのがおすすめです。

ポケット型Wi-Fiのメリット・デメリット

ポケット型Wi-Fiには多くの利点がありますが、利用シーンによっては注意すべき点もあります。

● 5つのメリット 工事不要 ：申込から最短即日で利用開始可能

：申込から最短即日で利用開始可能 持ち運びできる ：外出先でも同じ端末で接続

：外出先でも同じ端末で接続 引っ越しが楽 ：住所変更の手続きだけでOK

：住所変更の手続きだけでOK 複数台接続 ：スマホ・PC・タブレットを同時接続

：スマホ・PC・タブレットを同時接続 月額料金が手頃：光回線より安いプランも多い

⚠ 3つのデメリット 速度制限がある場合も ：大容量利用で速度制限の可能性

：大容量利用で速度制限の可能性 エリアによっては繋がりにくい ：地下や山間部は注意

：地下や山間部は注意 バッテリー管理が必要：外出時は充電切れに注意

契約前にメリットとデメリットの両方を把握しておきましょう。

ポケット型Wi-Fiの種類（WiMAX・クラウドWi-Fi・キャリア）

ポケット型Wi-Fiは、大きく3つの種類に分けられます。



それぞれの特徴を理解しておくと、自分に合ったサービスを選びやすくなります。

WiMAXとは

WiMAXは、UQコミュニケーションズが提供する高速モバイル通信サービスです。

特徴 ：5G対応で高速、データ無制限

：5G対応で高速、データ無制限 エリア ：都市部は広くカバー、地方はやや弱い

：都市部は広くカバー、地方はやや弱い 代表的なプロバイダ：GMOとくとくBB、UQ WiMAX、カシモWiMAXなど

クラウドWi-Fi（クラウドSIM）とは

クラウドWi-Fiは、複数のキャリア回線を自動で切り替えて使えるサービスです。

特徴 ：エリアが広い、料金が比較的安い

：エリアが広い、料金が比較的安い 注意点 ：大容量プランでも100GB程度が上限

：大容量プランでも100GB程度が上限 代表的なサービス：Mugen WiFi、THE WiFi、AiR-WiFi、モンスターモバイルなど

キャリア系ポケット型Wi-Fiとは

キャリア系は、ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルが提供するサービスです。

特徴 ：スマホとのセット割がある場合も

：スマホとのセット割がある場合も 注意点 ：料金はやや高めの傾向

：料金はやや高めの傾向 代表的なサービス：楽天モバイル（Rakuten WiFi Pocket）、ワイモバイル Pocket WiFiなど

それぞれの特徴を押さえて、自身にあったポケット型Wi-Fiを選んでください。

WiMAX系を中心に検討するならWiMAXおすすめプロバイダ比較、クラウドWi-Fi系を視野に入れるならクラウドWi-Fiおすすめランキングがそれぞれ役立ちます。

【調査でわかった】失敗しないポケット型Wi-Fiの選び方5つのポイント

マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが独自に調査した「契約の決め手」と「契約後の後悔ポイント」を分析したところ、利用者が契約時に重視した項目と、実際に契約後に後悔したポイントには大きなギャップがあることがわかりました。



このギャップを埋めるために、契約前に確認すべき5つのポイントをご紹介します。

📊 利用者300人に聞いた「後悔ポイント」と「契約前に知りたかったこと」 ▼ 契約後の後悔・失敗TOP5（複数回答 n=300） 思ったより速度が遅かった 31.3% 繋がらないエリアがあった 29.0% 料金が思ったより高かった 19.7% 速度制限がかかりやすかった 19.3% もっと安いサービスがあった 11.0% ▼ 契約前に知っておきたかったことTOP5（複数回答 n=300） 実際の通信速度 40.0% 繋がりやすさ・エリアの実態 36.3% 端末の性能・バッテリー持ち 22.3% 速度制限の条件 21.0% 契約期間・解約金の詳細 17.3% ▼ もう一度選ぶなら最重視するポイント（単一回答 n=300） 月額料金の安さ 30.0% 通信速度の速さ 22.0% 接続の安定性 19.7% データ容量（無制限か） 12.0% 対応エリアの広さ 5.0% 調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人

実際の調査データに基づいた科学的なアプローチで、後悔のないポケット型Wi-Fi選びをしましょう。

①データ容量で選ぶ【調査：30%が「データ容量」を重視】

ポケット型Wi-Fi選びの最初の判断基準となるのが「データ容量」です。

無制限プランから50GBプランまで、サービスによって容量が大きく異なります。

📊 調査データ：サービスを選んだ理由として「データ容量が多い／無制限」を挙げた人は30.3%。また利用目的では動画視聴が68.3%と最多で、大容量ニーズの高さがうかがえます。後悔ポイントでも「速度制限がかかりやすかった」が19.3%に達しており、容量選びの重要性を裏付けています。

出典：マイナビニュース独自調査（n=300、2026年2月）

自分の生活スタイルに合った容量を選ぶことで、月額料金を抑えつつ、快適な通信環境を実現できます。

容量不足で速度制限がかかると、ストレスフルなインターネット体験になってしまうため、使用量の目安を把握することが重要です。



以下の表を参考に、動画視聴やビデオ通話など、あなたの主な用途がどの程度のデータ消費量になるのかを確認しましょう。



データ容量を正確に見積もることで、無駄な支払いを避けられるだけでなく、契約後の「容量が足りない」という失敗も防げます。

データ使用量の目安

各サービスのデータ消費量は、動画の解像度やアプリの設定によって大きく変わります。

以下は一般的な目安です。



特に動画視聴とビデオ通話がデータ使用量の大部分を占めるため、これらの用途が多い場合は無制限プランの検討を推奨します。

サービス 1時間あたりのデータ消費量 1ヶ月100時間の場合 YouTube（中画質480p） 約0.5GB 約50GB Zoom（ビデオ通話） 約1GB 約100GB Netflix（HD画質） 約3GB 約300GB LINE（テキストメッセージ） 約0.01GB 約1GB Web閲覧（通常ページ） 約0.1GB 約10GB Instagram（動画視聴） 約0.7GB 約70GB

容量別おすすめサービス

ポケット型Wi-Fiのプランは、大きく「無制限」「100GB前後」「50GB以下」の3つのカテゴリに分かれています。



あなたのデータ使用量が判明したら、以下の表から最適なプランを選択することで、コストパフォーマンスに優れた契約が実現します。

無制限プランの中での比較は、無制限ポケット型Wi-Fiおすすめ7選と速度制限の実態でまとめています。

容量帯 月額料金の相場 おすすめの用途 主なサービス例 無制限 4,000円～5,000円 動画視聴・ビデオ通話が多い WiMAX、楽天モバイル 100GB前後 3,000円～4,000円 動画は毎日1時間程度 THE WiFi、MONSTER MOBILE 50GB以下 2,000円～3,000円 Web閲覧、メール中心 ゼウスWiFi、it’scom

②実質月額料金で比較する【調査：44%が「料金の安さ」で選択】

ポケット型Wi-Fiの料金は、月額基本料金だけで判断すると失敗します。

キャッシュバック、初期費用、事務手数料なども含めた「実質月額料金」で比較することが重要です。

📊 調査データ：サービスを選んだ理由の1位は「月額料金が安い」で44.3%。しかし契約後に「料金が思ったより高かった」と後悔した人も19.7%、「もっと安いサービスがあった」が11.0%と、料金面での後悔が多い結果に。もう一度選ぶなら最も重視するポイントでも「月額料金の安さ」が30.0%でトップでした。

出典：マイナビニュース独自調査（n=300、2026年2月）

多くの利用者が表示されている月額料金のみを見て契約していますが、実質月額を計算すると想定外の高額になるケースが少なくありません。



調査によると、料金の安さを重視して契約した人の中でも、後になって「実際の費用が高かった」と後悔する人が一定数いることがわかっています。



以下の計算方法に従い、各社の実質月額を正確に把握することで、本当にお得なプランを選ぶことができます。

実質月額の計算方法

実質月額料金とは、契約期間における全費用をその月数で割った、1ヶ月あたりの平均コストです。



以下の3つのステップで計算することで、複数のサービスを公平に比較できます。



月額基本料金が安いサービスでも、初期費用やキャッシュバック条件によっては、他社より割高になる場合があります。

実質月額の計算式：

（月額基本料金 × 契約月数 + 初期費用 + 事務手数料 – キャッシュバック額）÷ 契約月数

以下の表は、GMOとくとくBBのWiMAXを例にした計算過程です。

項目 金額 計算内容 月額基本料金 4,708円 24ヶ月間の平均 初期費用 3,300円 事務手数料 キャッシュバック 20,000円 12ヶ月目に振込 実質月額（24ヶ月） 3,679円 （4,708 × 24 + 3,300 – 20,000）÷ 24 ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

キャッシュバックの落とし穴

キャッシュバックは確実に受け取れるわけではなく、受け取り条件や時期に細かい制限があります。



「キャッシュバック20,000円」という広告を見て契約したとしても、手続きを忘れたり、申請期間を逃したりすると、1円ももらえない可能性があります。



実際に調査対象者の中にも「キャッシュバック申請手続きが複雑で、結局受け取れなかった」という声が多く聞かれます。

⚠️ 調査結果：実際に「キャッシュバックを受け取れなかった」と回答した人は3.0%。割合は少なく見えますが、300人中9人が受け取り損ねています。契約場所は「公式サイト」が43.3%で最多、一方で48.7%が「比較せずに決めた」と回答しており、事前比較の不足が後悔につながっている可能性があります。

キャッシュバックの条件を事前に確認し、実際に受け取れる見込みがあるのかを判断した上で、実質月額を計算することが重要です。

実質月額の計算方法や安い順のランキングは、安いポケット型Wi-Fiおすすめ比較でまとめています。

● 注意：キャッシュバック受け取り時の落とし穴 受け取り申請期限が契約から半年後など遠い時期に設定されていることが多く、忘れやすい

申請方法が複雑で、指定の口座に振込申請をする必要がある場合が多い

特定のオプション加入が受け取り条件になっており、実質的な負担増につながるケースがある

③通信速度（実測値）をチェック【調査：約30%が「速度が遅い」と不満】

ポケット型Wi-Fiの契約後に「速度が遅い」という不満は、非常に多く聞かれます。

📊 調査データ：契約後の後悔1位は「思ったより速度が遅かった」で31.3%。契約前に知っておきたかったことでも「実際の通信速度」が40.0%で最多です。もう一度選ぶなら「通信速度の速さ」を最重視する人は22.0%（2位）と、経験者ほど速度を重視する傾向が見られます。

出典：マイナビニュース独自調査（n=300、2026年2月）

これは、カタログに記載されている「理論値」と実際の使用時の「実測値」に大きなギャップがあるためです。



実測値で確認できるのは、実際にあなたが使う環境でどの程度の速度が出るのかという、最も重要な情報です。



各社の発表している最大速度は参考にならず、むしろ「実際のユーザーが計測した平均的な実測速度」を参考にすることで、契約後のギャップを最小化できます。

タイプ別の実測速度目安

ポケット型Wi-Fiは大きく3つのタイプに分かれており、各タイプごとに実測速度の傾向が異なります。



以下の表は、複数のユーザーレビューと実測結果をまとめたものです。



WiMAX系は高速ですが電波が不安定な場所がある一方、クラウドSIM系は場所による速度差が小さいという特徴があります。

タイプ 下り（平均） 上り（平均） Ping値 特徴 WiMAX（au回線） 50～90Mbps 10～20Mbps 40～60ms 高速だが電波が安定しない地域がある クラウドSIM 15～35Mbps 5～10Mbps 60～100ms エリアが広く場所による差が小さい 楽天モバイル 30～60Mbps 15～30Mbps 50～80ms エリアによって速度のばらつきが大きい

用途別の必要速度目安

「高速」と言っても、実際の用途によって「どの程度の速度が必要か」は異なります。



メールやSNS閲覧であれば5Mbps程度あれば十分ですが、4K動画視聴やオンラインゲームには数十Mbpsが必要です。

用途 推奨速度 説明 メール・LINE・SNS（テキスト） 1～5Mbps 問題なく利用可能 Web閲覧（ニュースサイトなど） 5～10Mbps 快適に利用可能 YouTube視聴（HD画質以下） 10～25Mbps 比較的快適に視聴可能 Zoom等のビデオ通話 10～15Mbps 複数人通話も対応可能 Netflix（4K画質） 25Mbps以上 高画質での視聴が可能 オンラインゲーム（FPS等） 30Mbps以上 ラグが少なく快適にプレイ可能

時間帯別の速度傾向

ポケット型Wi-Fiの速度は、利用する時間帯によって大きく変動します。

特にお昼の12時から13時、夜間の20時から23時は、多くのユーザーが利用するため速度が低下する傾向にあります。



重要な仕事やビデオ通話がある場合は、時間帯による速度変動を考慮した上で、十分なマージンを持つプランを選ぶことをお勧めします。

④エリア対応状況を確認【調査：約30%が「電波が届かない」と不満】

ポケット型Wi-Fiは固定回線ではなく、電波を利用した通信サービスです。

そのため、自分の生活圏（自宅、勤務先、よく利用する場所）が対応エリア内であることを、契約前に必ず確認する必要があります。



調査結果によると、「電波が届かない」という不満は、最初からエリア確認をしていなかった利用者から多く聞かれます。

📊 調査データ：契約後の後悔2位は「繋がらないエリアがあった」で29.0%。契約前に知りたかったことでも「繋がりやすさ・対応エリアの実態」が36.3%（2位）と高い数値です。もう一度選ぶなら「接続の安定性」を最重視する人は19.7%（3位）に達しています。

出典：マイナビニュース独自調査（n=300、2026年2月）

契約後に「自宅では使えない」と気付いても、解約手数料がかかる場合がほとんどです。



各サービスプロバイダーは公式サイトでエリアマップを公開しており、住所や郵便番号を入力することで、該当地点の対応状況を確認できます。



面倒に感じるかもしれませんが、この数分の確認作業が、その後数年間の快適さを左右する極めて重要なステップです。

エリア確認の方法

各サービスのエリア確認方法は以下の通りです。

郵便番号や住所で簡単に確認できます。



複数のサービスで対応しているエリアは、障害時のバックアップになるため、できれば2社以上で対応していることを確認することをお勧めします。

サービス 確認方法 WiMAX UQ WiMAX公式サイトのエリアマップで郵便番号を入力 楽天モバイル 楽天モバイル公式サイトの通信エリアで住所を入力 クラウドSIM 各プロバイダーの公式サイトでドコモ・au・ソフトバンク回線の対応状況を確認

● 確認すべき場所チェックリスト 自宅（あなたが最も長い時間を過ごす場所）

勤務先またはよく利用する施設

通勤・通学ルート上の主要エリア

外出先で最もよく利用する場所（カフェ、駅など）

⑤端末スペックを確認【バッテリー・同時接続数・5G対応】

ポケット型Wi-Fiの実際の使いやすさは、通信速度やエリアだけでなく、端末のスペックに大きく左右されます。



バッテリー容量、同時接続可能台数、連続使用時間などは、利用シーンによって重要度が異なります。



複数の端末から接続する必要がある場合や、外出時に長時間使用する場合は、端末スペックを仔細に確認した上で契約することが重要です。

主要端末スペック比較

以下の表は、主要なポケット型Wi-Fi端末のスペックを比較したものです。

数値が大きいほど高性能ですが、その分価格が高い傾向にあります。



購入時は横スクロールで全体を確認できます。

端末名 バッテリー容量 連続使用時間 同時接続数 5G対応 サイズ（mm） Speed Wi-Fi DOCK 5G 01 5,400mAh 約9時間（540分） 最大48台 対応 約W140 × H72 × D15.4 Rakuten WiFi Pocket 2C 2,750mAh 約10時間 最大10台 非対応 約W100 × H65 × D15 WiFi STATION U3 3,000mAh 約8時間 最大10台 非対応 約W100 × H67 × D16 Macaroon SE 3,900mAh 約12時間 最大10台 非対応 約W100 × H66 × D15 ※スペックは各メーカーの公式発表値です。

実際の使用時間や接続数は、通信環境や使用方法によって変動します。

5G対応端末は必要？

現在のポケット型Wi-Fiの中には、5G対応端末と4G LTE端末が混在しています。

5G対応と聞くと「最新で高速」というイメージを持つ人が多いですが、現実はより複雑です。



5G通信はエリアが限定的で、都市部の一部地域でのみ対応しているのが現状です。

多くのユーザーは実生活で5Gを利用する機会がほぼないため、4G LTE対応端末で十分なケースが大半です。



むしろ、5G対応端末はバッテリー消費が多い傾向にあるため、バッテリーライフを重視する利用者には向きません。



5G対応が本当に必要かどうかを見極めることで、無駄な料金支払いを避けられます。

同時接続台数の確認

ポケット型Wi-Fiは一度に複数のデバイスを接続できますが、その上限は端末によって異なります。

同時接続数が少ないと、家族や職場で複数デバイスを接続したい時に不便です。



スマートフォン、タブレット、パソコンに加えて、スマートウォッチやIoTデバイスの接続を考慮すると、最低でも10台以上の接続に対応している端末を選ぶことをお勧めします。



テレワークで複数のパソコンを使う場合や、家族が多い場合は、事前に同時接続数を確認の上、十分な容量を持つ端末を選択してください。

【用途別】おすすめポケット型Wi-Fi

ポケット型Wi-Fiは非常に汎用性の高いサービスで、利用者の生活環境や用途によって最適な選択肢が大きく異なります。



本章では、代表的な5つの利用シーンごとに、実際の利用パターンに基づいたおすすめのサービスを紹介していきます。

自分の利用目的に合ったポケット型Wi-Fiを選ぶことで、コストパフォーマンスを最大化できるだけでなく、ストレスのないネット生活を実現できます。



以下で詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが、実際のユーザーニーズに基づいて厳選したおすすめサービスを紹介します。



用途別に比較表も用意しているので、複数のサービスを一度に確認できます。

一人暮らしにおすすめのポケット型Wi-Fi

順位 サービス名 月額料金 月間容量 おすすめポイント 公式サイト 1位 GMO とくとくBB WiMAX 1,375円～ 無制限 初月無料で試しやすい

高速通信で動画視聴も快適 詳細はこちら 2位 楽天モバイル 0円～3,278円 3GB～無制限 データ使用量に応じた段階制料金

初心者向け 詳細はこちら 3位 Mugen WiFi 3,190円 100GB シンプルな料金体系

30日間返金保証付き 詳細はこちら ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

※Mugen WiFiの料金は、本記事のリンクからお申し込みいただいた場合の料金です。公式サイトの価格とは異なります。

一人暮らしの場合、固定回線の工事費用や月額料金が家計に大きな負担となることがあります。

また、住宅事情によっては光回線が建物に来ていなかったり、工事自体ができない物件もあります。



ポケット型Wi-Fiなら工事不要で、契約後すぐにネット環境が整備でき、引っ越しの際も手続きが簡単です。

一人暮らしのネット利用パターンは、月間50～100GB程度が目安となります。



動画配信サービスをメインで利用する場合は無制限プランの検討も推奨します。

通信速度は下り20Mbps以上あれば、SNS閲覧やメール、動画視聴も問題なく利用できます。



コストパフォーマンスを重視する場合は、月額3,000～4,000円程度のプランが選択肢です。

固定回線への乗り換えも容易なため、まずはポケット型Wi-Fiで試してみるという選択肢も有効です。



実際の利用量が確認できてから、より高速な回線への乗り換えを検討できるメリットがあります。

一人暮らし向けの選び方をさらに詳しく確認したい方は、一人暮らし向けポケット型Wi-Fiおすすめで利用シーン別の選び方を解説しています。

テレワーク・在宅勤務におすすめのポケット型Wi-Fi

順位 サービス名 月額料金 月間容量 おすすめポイント 公式サイト 1位 GMO とくとくBB WiMAX 1,375円～ 無制限 高速通信で安定したビデオ会議

キャッシュバック充実 詳細はこちら 2位 UQ WiMAX 4,598円〜 制限なし auサブスクリプション割引対応

通信品質最高峰 詳細はこちら 3位 BIGLOBE WiMAX 0円～ 無制限 月額料金が安い

クレジットカード/口座振替両対応 詳細はこちら ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

UQ WiMAXの「制限なし」はスタンダードモードの場合。一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。

テレワークの推奨通信速度はZoomなどのビデオ会議で3Mbps以上、Ping値は150ms以下が目安です。



ポケット型Wi-Fiの多くは下り20～50Mbps、Ping値40～60msの性能を持つため、通常のテレワークには十分対応できます。

月間のデータ利用量は、1時間のビデオ会議で約0.6～0.7GBを消費します。



毎日3時間以上のビデオ会議がある場合は、月100GB以上のプランを選択することが重要です。

複数のビデオ会議が同時進行したり、大容量ファイルの送受信がある場合は、WiMAX系の無制限プランが推奨されます。



安定した通信品質がテレワークの生産性に直結するためです。

長時間のビデオ会議が日常的な場合は、光回線やホームルーターとの併用も検討の価値があります。



フェイスフォーカス機能や背景ボケ機能を使用する場合、より高速で安定した回線が活躍します。

■注意

複数人での同時利用やストリーミング配信など、より高い通信品質が必要な場合は、光回線やホームルーターの利用も併せて検討することをおすすめします。



ポケット型Wi-Fiは便利ですが、安定性を最優先する場合は固定回線の導入を推奨します。

短期利用（入院・出張・引越しつなぎ）におすすめのポケット型Wi-Fi

順位 サービス名 1日あたりの料金 容量 おすすめポイント 公式サイト 1位 WiFiレンタルどっとこむ 800円～ 無制限 空港受取返却対応

即日配送サービス充実 詳細はこちら 2位 AiR-WiFi 1,100円～ 100GB 1ヶ月単位の短期プラン

保険込みで安心 詳細はこちら 3位 楽天モバイル 3GB 無料 3GB～無制限 楽天ユーザー向け

段階制料金で短期利用に最適 詳細はこちら ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

入院や出張、引越しのつなぎなど、一時的なネット利用が必要な場合は、レンタル型のポケット型Wi-Fiが最適です。



長期契約の縛りがないため、必要な期間だけの利用で余分な費用を避けられます。

レンタル型Wi-Fiは1日単位での貸出に対応しており、急な利用ニーズにも柔軟に対応できます。



空港や宅配での受取・返却に対応している業者が多く、利便性が高いのが特徴です。

料金相場は1日あたり800～1,500円程度で、短期利用なら割安に利用できます。



返却期限を過ぎるとレンタル料金が日単位で加算されるため、利用スケジュールの管理が重要です。

返却時の送料無料サービスや、保険オプション付きのプランを選ぶことで、より安心して利用できます。



急な対応が必要な場合でも、当日中の配送対応で緊急事態に即座に対応可能です。

旅行・海外利用におすすめのポケット型Wi-Fi

順位 サービス名 1日あたりの料金 対応国数 おすすめポイント 公式サイト 1位 グローバルWiFi 1,270円～ 200以上 対応国数200以上

空港受取返却が便利

補償オプション充実 詳細はこちら 2位 WiFiBOX 870円～ 134 自動受取ボックスで24時間対応

返却が簡単 詳細はこちら 3位 イモトのWiFi 1,100円～ 200以上 サポート体制が充実

通信速度安定 詳細はこちら ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

海外旅行での通信手段として、ポケット型Wi-Fiレンタルは非常に便利です。



スマートフォンの国際ローミングと比較すると、複数デバイスを同時接続できるため、経済的です。

海外対応ポケット型Wi-Fiは、多くの国での利用に対応しており、事前手続きなしで渡航先で使用開始できます。



レンタル料金は国によって異なりますが、1日あたり1,000～2,000円程度が目安です。

楽天モバイルは海外でも対応しており、楽天回線エリア内なら2GB分のデータが無料で利用可能です。



短期滞在や移動が多い旅行プランなら、別途レンタルが不要になるメリットがあります。

クラウドSIM型のポケット型Wi-Fiは、現地のSIMカードに自動切り替わるため、複雑な設定が不要です。



複数国を周遊する旅行の場合、最もコストパフォーマンスが高いソリューションとなります。

海外旅行や出張で使いたい方は海外Wi-Fiレンタルおすすめ比較で対応国数や料金を、国内の一時利用なら国内Wi-Fiレンタルおすすめ比較で日数別の料金を、それぞれ確認できます。

オンラインゲームにおすすめのポケット型Wi-Fi

順位 サービス名 月額料金 月間容量 おすすめポイント 公式サイト 1位 GMO とくとくBB WiMAX 1,375円～ 無制限 高速通信でゲーム更新も高速

Ping値も良好 詳細はこちら 2位 UQ WiMAX 4,598円〜 制限なし 通信品質最高峰

ゲーム推奨環境で最適 詳細はこちら 3位 カシモ WiMAX 1,408円～ 無制限 月額料金が安定

初心者ユーザー向け 詳細はこちら ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

UQ WiMAXの「制限なし」はスタンダードモードの場合。一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。

オンラインゲームの快適さを左右する最大の要因は、通信速度よりもPing値です。



特にFPS（ファーストパーソンシューティング）や格闘ゲームでは、20～30msの低Ping値が必須となります。

ポケット型Wi-FiのPing値は一般的に40～60ms程度で、カジュアルなゲームプレイには対応可能ですが、競技レベルのゲームには不向きです。



RPGやターン制ゲームであれば、ポケット型Wi-Fiでも支障なくプレイできます。

ゲーム用途でポケット型Wi-Fiを選ぶ場合は、月間無制限プランを選択することが重要です。



大型タイトルのアップデートやダウンロードで数十GB消費することが珍しくないためです。

複数のゲーム機やPCを同時接続する場合は、WiMAX系の高速通信対応プランが推奨されます。



安定した通信環境がゲームの快適性に直結するため、品質重視の選択が賢明です。

■注意

FPS（シューティング）や格闘ゲームなど、反応速度が勝敗を左右するゲームプレイの場合、ポケット型Wi-Fiではなく光回線の導入を強く推奨します。



競技レベルのゲームプレイを目指す場合は、Ping値10～20msの光回線環境が必須です。

【徹底比較】WiMAX vs クラウドWi-Fi vs キャリア

WiMAX 5G対応 で高速通信

で高速通信 データ 実質無制限

プロバイダ豊富でCB充実

都市部で最強 クラウドWi-Fi トリプルキャリア対応で 広エリア

低価格 で20GB〜100GB

で20GB〜100GB 海外でもそのまま使える

地方・山間部に強い キャリア系 楽天は 端末1円

従量制 で無駄なし

で無駄なし 店舗サポートあり

独自回線で差別化

ポケット型Wi-Fiは「WiMAX」「クラウドWi-Fi」「キャリア系」の3タイプに大別されます。



それぞれ通信速度・データ容量・料金体系・エリアの広さが異なるため、自分の利用スタイルに合ったタイプを選ぶことが重要です。



ここでは3つのタイプの特徴と、どんな人に向いているかを詳しく比較します。

WiMAXの特徴とおすすめな人

ポケット型Wi-Fiの中でも特に人気が高いのがWiMAXです。

選ばれている理由として「料金の安さ」と「データ無制限」を挙げる声が多く、コストパフォーマンスの高さが支持されていることがわかります。

ここではWiMAXのメリット・デメリットと、どんな人に向いているかを詳しく見ていきましょう。

● WiMAXのメリット 5G対応で高速通信

データ容量が実質無制限

プロバイダが多く、キャンペーンが豊富

⚠ WiMAXのデメリット 地下や建物内で繋がりにくいことがある

地方ではエリア外の場所も

● WiMAXがおすすめな人 都市部に住んでいる人

速度重視の人

データ使用量が多い人

調査結果：独自調査ではWiMAX利用者が全回答者の44.3%と最も多く、「料金の安さ」「データ無制限」を理由に選ばれています。

特に都市部で生活しており、動画視聴やテレワークなどで日常的にデータ通信を多く使う方は、料金・速度・容量の三拍子が揃ったWiMAXを最優先で検討する価値があるでしょう。

WiMAXプロバイダ比較

WiMAXはどのプロバイダから契約しても通信品質やエリアに違いはありません。

そのため、プロバイダ選びでは実質月額やキャッシュバックの有無、支払い方法といった条件を比較することが重要です。

ここでは主要5社の特徴を一覧でまとめましたので、自分に合ったプロバイダ選びの参考にしてください。

WiMAX各社の比較を一覧で確認したい方は、WiMAXプロバイダ12社比較で実質月額やキャンペーンを横断的に見られます。

プロバイダ 実質月額 キャッシュバック 特徴 GMOとくとくBB 約3,875円 最大112,000円 キャッシュバック最高額 カシモWiMAX 約5,392円 なし シンプル料金プラン BIGLOBE WiMAX 約4,708円 あり 口座振替対応 UQ WiMAX 約5,455円 なし 本家の安心感 5G CONNECT 約4,405円 なし まとめ払いで割引 ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

※料金はすべて税込です。最新情報は各公式サイトでご確認ください。

クラウドWi-Fiの特徴とおすすめな人

クラウドWi-Fiとは、ドコモ・au・ソフトバンクなど複数のキャリア回線を自動で切り替えながら接続する仕組みのポケット型Wi-Fiです。

WiMAXが苦手とする地下や建物内、地方エリアでも繋がりやすいのが最大の特長で、対応エリアの広さを重視する方から支持を集めています。

ここではクラウドWi-Fiのメリット・デメリットと、どんな人に向いているかを見ていきましょう。

● クラウドWi-Fiのメリット 複数キャリアの回線を使えてエリアが広い

料金が比較的安い

契約縛りなしのプランが多い

⚠ クラウドWi-Fiのデメリット 大容量でも100GB程度が上限

速度はWiMAXに劣る

● クラウドWi-Fiがおすすめな人 月100GB以下で足りる人

エリアの広さを重視する人

縛りなしで契約したい人

普段のデータ使用量が月100GB以内に収まっていて、地方への移動が多い方や短期間の利用を想定している方は、クラウドWi-Fiのほうが満足度の高い選択になるでしょう。

クラウドWi-Fi系のサービスを横並びで比較したい方は、クラウドWi-Fiおすすめランキングで容量・料金・縛り条件を一覧で確認できます。

キャリア系の特徴とおすすめな人

キャリア系ポケット型Wi-Fiとは、楽天モバイルやワイモバイルなど大手通信キャリアが提供するモバイルルーターサービスです。

キャリアならではの料金プランやスマホとのセット割引が魅力で、すでに同じキャリアのスマホを使っている方にとってはトータルの通信費を大きく抑えられる可能性があります。

中でも楽天モバイルはコストパフォーマンスの高さで注目を集めています。

● 楽天モバイルの強み データ無制限で月額3,278円

契約期間の縛りなし

端末1円キャンペーン

⚠ 楽天モバイルの注意点 エリアがやや狭い（特に地方・地下）

建物内で繋がりにくいことがある

● キャリア系がおすすめな人 料金を最も重視する人（楽天モバイル）

スマホとのセット割を使いたい人（ワイモバイルなど）

とにかく毎月の通信費を抑えたいという方には、データ無制限で月額3,278円の楽天モバイルが第一候補になります。

一方、通信の安定性やエリアの広さも重視したい方は、ワイモバイルなどソフトバンク系のキャリアをセット割とあわせて検討するとバランスの良い選択ができるでしょう。

自分の生活圏での電波状況と、すでに利用しているスマホキャリアとの相性を軸に判断するのがポイントです。

【徹底比較】主要ポケット型Wi-Fi10社の特徴・料金・速度

マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが独自に調査した主要ポケット型Wi-Fi10社を、タイプ別に詳しく解説します。



本記事では、WiMAX系5社（GMOとくとくBB WiMAX・カシモWiMAX・UQ WiMAX・BIGLOBE WiMAX・5G CONNECT）の個別レビューを中心にお届けします。

各社の月額料金、実質月額、データ容量、キャンペーン内容を比較し、あなたにぴったりなサービスを見つけるお手伝いをします。

1位 GMOとくとくBB WiMAX

📊 ユーザー調査データ （n=39（シェア13.0%）） ▼ 選ばれた理由TOP3 ❶ 料金が安い 69.2% ❷ 口コミ・評判が良い 38.5% ❸ データ容量が多い/無制限 30.8% ▼ ユーザーの後悔TOP2 ❶ 速度が遅い 43.6% ❷ 料金が高い 25.6% コスパ実感 ◎ 通信安定 ○ 調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人

運営会社 GMOインターネットグループ株式会社 月額料金 初月1,375円/2ヶ月目以降5,566円 実質月額 約3,875円 データ容量 無制限 回線 WiMAX +5G（au 4G/5G） 契約期間 縛りなし

（端末24回分割・中途解約で残債） 端末代 33,264円

（24回分割で実質0円） キャンペーン 最大112,000円キャッシュバック

（全員60,000円＋乗り換え・オプション追加）

特典総額最大145,264円 au・UQセット割 au・UQ利用で月額最大1,100円割引 支払い方法 クレジットカードのみ ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

GMOとくとくBB WiMAXは、WiMAX+5G対応の高速モバイルルーターです。



月額料金は初月1,375円、2ヶ月目以降5,566円で、初月を抑えて始められます。

全員60,000円＋乗り換え・オプションで最大112,000円のキャッシュバック（特典総額最大145,264円）を展開しており、無条件分で計算した実質月額は約3,875円です。

マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが実際に契約して都内で使ったところ、昼間60〜90Mbps程度の実測速度が安定して出ていました。



端末はSpeed Wi-Fi DOCK 5G 01で、下り最大3.5Gbps、最大48台の同時接続、約9時間（540分）の連続通信に対応しています。

端末代は33,264円ですが、24回分割で実質無料になります。

GMOとくとくBB WiMAXのメリット

GMOとくとくBB WiMAXの最大のメリットは、最大145,264円という充実したキャッシュバックと、無制限で使える高速通信です。

全員対象の60,000円に乗り換え・オプションの特典を合わせると最大112,000円が還元され、無条件分での実質月額は約3,875円です。

WiMAX +5Gの広いエリア対応も利点であり、都市部から郊外まで安定した高速通信が期待できます。

GMOとくとくBB WiMAXのデメリット

一方、デメリットとしては支払い方法がクレジットカードのみという点が挙げられます。

口座振替やその他の支払方法には対応していないため、クレジットカードをお持ちでない方には利用しづらい可能性があります。

また、2年の契約期間があり、途中解約時には違約金が発生する場合があることも注意が必要です。

さらに、キャンペーン内容は事前に確認が必須で、申請漏れがあると割引を受けられません。

キャッシュバックの申請方法や受け取り忘れ防止のコツは、GMOとくとくBB WiMAXの評判記事で解説しています。

＼ 幅広いエリアで使える！ ／

2位 カシモWiMAX

📊 ユーザー調査データ （n=4（シェア1.3%）） ※ 回答者4人のため参考値です。 ▼ 選ばれた理由TOP3 ❶ 通信速度が速い 50.0% ❷ データ容量が多い/無制限 25.0% ❸ 比較サイトでおすすめ 25.0% ▼ ユーザーの後悔TOP2 ❶ エリアが狭い 25.0% ❷ 速度が遅い 25.0% コスパ実感 △ 通信安定 △ 調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人

運営会社 株式会社MEモバイル 月額料金 初月1,408円/2ヶ月目以降5,412円 実質月額 約5,392円 データ容量 無制限 回線 WiMAX +5G（au 4G/5G） 契約期間 縛りなし（端末36回分割・中途解約で残債） 端末代 29,700円〜39,600円（36回分割で実質0円） キャンペーン Amazonギフト券最大28,000円 端末 Speed Wi-Fi DOCK 5G 01（下り最大3.5Gbps）ほか au・UQセット割 au・UQ利用で月額最大1,100円割引 支払い方法 クレジットカードのみ ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

※料金は税込です。最新情報は公式サイトでご確認ください。

カシモWiMAXは、株式会社MEモバイルが運営するWiMAX +5G対応のサービスです。



初月1,408円、2ヶ月目以降5,412円という分かりやすい月額料金体系が特徴で、実質月額は約5,392円です。

Amazonギフト券最大28,000円のキャッシュバックキャンペーンを実施しており、シンプルで分かりやすい料金設定が評判です。



端末代は29,700円〜35,640円で、36回分割払いで実質無料となります。

事務手数料は通常3,300円ですが、公式LINEからの申し込みで無料になるという利点があります。

カシモWiMAXのメリット

カシモWiMAXの最大のメリットは、シンプルで分かりやすい料金体系です。

初月1,408円、2ヶ月目以降5,412円という固定料金で、月額が変動しないため予算管理がしやすいのが利点です。

Amazonギフト券最大28,000円のキャッシュバックは現金ではなくギフト券ですが、Amazon利用者にとっては実質的な割引効果があります。

また、公式LINEからの申し込みで事務手数料が無料になるという点も、他社にはない特典です。

WiMAX+5Gの高速通信に対応し、速度面でも優れています。

カシモWiMAXのデメリット

デメリットとしては、契約期間が3年と長い点が挙げられます。

GMOとくとくBB WiMAXが2年であるのに対し、カシモWiMAXは3年となっており、途中解約時のリスクが高くなります。

また、支払い方法がクレジットカードのみであり、口座振替やその他の支払方法に対応していません。

Amazonギフト券のキャッシュバックは、Amazonを利用しない方にとっては魅力が薄れてしまう可能性もあります。

Amazonギフト券キャッシュバックの受取条件や料金プランの詳細は、カシモWiMAXの評判記事でまとめています。

＼ギフト券でのキャッシュバックあり！ ／

3位 モンスターモバイル｜50GBから選べる

📊 ユーザー調査データ （クラウドSIMカテゴリ全体の傾向） ※ モンスターモバイルの個別回答データはありません。クラウドSIMカテゴリ全体の傾向を表示しています。 ▼ 選ばれた理由TOP3（クラウドSIM全体） ❶ 料金が安い 80.4% ❷ データ容量が多い/無制限 45.7% ❸ エリアが広い 26.1% ▼ ユーザーの後悔TOP2（クラウドSIM全体） ❶ 料金が高い 45.7% ❷ 速度が遅い 37.0% 調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人

運営会社 株式会社NEXT 月額料金 20GB：1,980円 / 50GB：2,530円 / 100GB：2,948円（2年契約時） 実質月額 約3,000円（100GB） データ容量 20GB〜100GB（プランにより選択） 回線 クラウドSIM（ドコモ/au/ソフトバンク） 契約期間 2年（縛りなしプランあり） 端末代 無料レンタル（返却要） キャンペーン 14日間お試しキャンペーン 端末 Macaroon SE（下り最大150Mbps） セット割 非対応 支払い方法 クレジットカードのみ ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

特徴：

データ容量を細かく選べる

20GB 1,980円からの少量プランが選べる

モンスターモバイルは、データ容量を細かく選べるクラウドWi-Fiサービスです。



20GB（1,980円）・50GB（2,530円）・100GB（2,948円）の3段階から選べるため、自分の使い方に合ったプランで無駄なく利用できます。

20GB・50GB・100GBの料金差や実利用者の評価は、モンスターモバイルの評判記事で詳しく取り上げています。

＼3プランから選べる！ ／

4位 UQ WiMAX

📊 ユーザー調査データ （n=48（シェア16.0%）） ▼ 選ばれた理由TOP3 ❶ 料金が安い 52.1% ❷ 口コミ・評判が良い 29.2% ❸ データ容量が多い/無制限 18.8% ▼ ユーザーの後悔TOP2 ❶ 速度が遅い 41.7% ❷ 料金が高い 29.2% コスパ実感 ○ 通信安定 ○ 調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人

運営会社 UQコミュニケーションズ株式会社 月額料金 13ヶ月目まで4,598円/14ヶ月目以降5,280円 実質月額 約5,455円 月間データ容量 制限なし＊ 回線 WiMAX+5G（au 4G/5G） 契約期間 縛りなし 端末代 33,220円（おトク割で最大21,340円割引） キャンペーン WiMAX+5G割（13ヶ月間682円/月割引）

＋UQ WiMAXおトク割21,340円 端末 Speed Wi-Fi DOCK 5G 01（下り最大3.5Gbps）ほか au・UQセット割 au・UQ利用で月額最大1,100円割引 支払い方法 クレジットカード・口座振替 ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

＊スタンダードモードの場合。一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。

UQ WiMAXは、UQコミュニケーションズ株式会社が運営する公式WiMAXサービスです。



月額料金は13ヶ月目まで4,598円、14ヶ月目以降5,280円で、実質月額は約5,455円です。

WiMAX+5G割により13ヶ月間月額682円割引を適用でき、UQ WiMAXおトク割で端末代が21,340円割引されます。

何より他社にはない「Try WiMAX」という15日間無料体験サービスが提供されており、購入前に実際に使い勝手を確認できるというメリットがあります。

マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームも、本サービスの無料体験を活用して端末の使用感や通信品質を事前に検証することで、購入後の満足度が高まることを実感しています。



端末代は33,220円で、UQ WiMAXおトク割21,340円の適用後は11,880円になります。

支払方法はクレジットカードと口座振替に対応しており、利便性が高いです。

UQ WiMAXのメリット

UQ WiMAXの最大の利点は「Try WiMAX」という15日間の無料体験サービスです。

購入前に実際の通信速度、繋がり具合、端末の使い勝手を実地で確認でき、購入後の後悔を防ぐことができます。

これは他社にはない大きなメリットです。

また、UQコミュニケーションズは公式運営会社であり、サポートの充実度と信頼性が高いという利点があります。

支払方法がクレジットカードと口座振替に対応しており、柔軟な支払が可能です。

au・UQセット割で最大月額1,100円割引が適用される点も、au・UQユーザーにとっては大きなメリットです。

UQ WiMAXのデメリット

UQ WiMAXのデメリットは、実質月額が約5,455円と他社と比較してやや高めという点です。

GMOとくとくBB WiMAXの約3,875円やカシモWiMAXの約5,392円と比べると、月額で数百円〜1,000円ほど高くなります。

トータルで見ると、2年間で24,000円以上の追加費用がかかることになるため、料金重視の方には不向きかもしれません。

また、キャンペーン内容が他社よりも控えめであり、現金キャッシュバックではなく割引形式である点も、即座にお得感を感じられない可能性があります。

サービス全体のメリット・デメリットや店舗サポートの内容は、UQ WiMAXの評判記事で詳しく解説しています。

＼15日間のお試しサービスあり！ ／

5位 楽天モバイル｜データ無制限で最安級

運営会社 楽天モバイル株式会社 月額料金 ～3GB：1,078円 / 3～20GB：2,178円 / 無制限：3,278円 実質月額 約3,300円（無制限利用時） データ容量 無制限（従量制） 回線 楽天回線（4G LTE）＋au回線（パートナー回線） 契約期間 縛りなし 端末代 10,820円（キャンペーンで1円） キャンペーン プランセット申込で端末代1円 端末 Rakuten WiFi Pocket Platinum（下り最大150Mbps） セット割 最強家族プログラム（−110円/月） 支払い方法 クレジットカード・口座振替・楽天ポイント ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

特徴：

無制限で月額3,278円

端末1円キャンペーン

契約期間の縛りなし

注意点：

エリアがやや狭い（地方・地下注意）

建物内で繋がりにくいことがある

楽天モバイルは、料金の安さで圧倒的人気のキャリア系ポケット型Wi-Fiです。



データ無制限で月額3,278円、3GBまでなら1,078円と使った分だけ支払う従量課金制で、月によってデータ使用量にバラつきがある方でも無駄なく運用できます。

＼データ無制限！ ／

6位 BIGLOBE WiMAX

📊 ユーザー調査データ （n=10（シェア3.3%）） ▼ 選ばれた理由TOP3 ❶ 料金が安い 50.0% ❷ データ容量が多い/無制限 50.0% ❸ 通信速度が速い 30.0% ▼ ユーザーの後悔TOP2 ❶ 料金が高い 60.0% ❷ 速度制限がかかる 30.0% コスパ実感 × 通信安定 ○ 調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人

運営会社 ビッグローブ株式会社（KDDIグループ） 月額料金 初月0円/1-24ヶ月3,608円/25ヶ月以降5,258円 実質月額 約4,708円 データ容量 無制限 回線 WiMAX+5G（au 4G/5G） 契約期間 縛りなし（端末分割・中途解約で残債） 端末代 33,264円（24回or36回分割） キャンペーン 最大11,500円CB（クーポン入力、翌月受取可） 端末 Speed Wi-Fi DOCK 5G 01（下り最大3.5Gbps）ほか au・UQセット割 au・UQ利用で月額最大1,100円割引 支払い方法 クレジットカード・口座振替 ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

BIGLOBE WiMAXは、KDDIグループのビッグローブ株式会社が運営するWiMAX+5Gサービスです。



月額料金は初月0円、1〜24ヶ月目3,608円、25ヶ月目以降5,258円という段階的な料金体系が特徴です。

実質月額は約4,708円で、最大11,500円のキャッシュバック（クーポン入力、翌月受け取り）があります。

初月が完全無料という点は、新規契約者にとって大きな魅力です。



端末代は33,264円で、24回または36回分割払いに対応しており、ライフスタイルに合わせた支払方法が選べます。

支払方法はクレジットカードと口座振替の両方に対応しており、利便性が高いのが利点です。

BIGLOBE WiMAXのメリット

BIGLOBE WiMAXの最大のメリットは、初月が完全無料であり、1〜24ヶ月の月額3,608円という低価格帯です。

初期費用がほぼ0円で始められるため、新規契約者にとって非常にお得なサービスです。

KDDIグループという大手企業による運営であり、サポート品質と信頼性が高い点も利点です。

支払方法がクレジットカードと口座振替の両方に対応しており、クレジットカードをお持ちでない方でも利用できる柔軟性があります。

契約期間が1年で自動更新がないため、継続を強制されない点も評価できます。

BIGLOBE WiMAXのデメリット

BIGLOBE WiMAXのデメリットは、25ヶ月目以降の月額が5,258円に上昇する点です。

初期段階では安価ですが、2年以降の長期利用を考えると、月額が上がることを念頭に置く必要があります。

キャッシュバック額も11,500円と、他社の28,000円〜112,000円と比べると見劣りします。

また、キャッシュバックの受け取りが翌月であり、申請漏れのリスクがある点も注意が必要です。

WiMAX +5Gの通信品質はGMOとくとくBB WiMAXなどと同等ですが、別途の差別化要素に乏しいという点も考慮すべきです。

口座振替対応の手続きや24ヶ月割引の条件は、BIGLOBE WiMAXの評判記事で取り上げています。

＼初月完全無料！ ／

7位 5G CONNECT

📊 ユーザー調査データ （WiMAXカテゴリ全体の傾向） ※ 5G CONNECTの個別回答データはありません。WiMAXカテゴリ全体の傾向を表示しています。 ▼ 選ばれた理由TOP3（WiMAX全体） ❶ 料金が安い 52.1% ❷ データ容量が多い/無制限 30.3% ❸ 口コミ・評判が良い 28.6% ▼ ユーザーの後悔TOP2（WiMAX全体） ❶ 速度が遅い 38.7% ❷ 料金が高い 28.6% 調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人

運営会社 株式会社FREEDiVE 月額料金 4,980円 実質月額 約4,405円（購入プランCP適用時） データ容量 無制限 回線 WiMAX+5G（au 4G/5G） 契約期間 縛りなし（端末購入プランは24ヶ月未満で残債） 端末代 購入27,720円（実質0円CP有）/レンタル0円（返却要） キャンペーン 購入プラン最大5ヶ月分の月額0円＋端末実質0円 端末 Speed Wi-Fi DOCK 5G 01（下り最大3.5Gbps）ほか au・UQセット割 非対応 支払い方法 クレジットカード・口座振替（専用プラン） ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

5G CONNECTは、株式会社FREEDiVEが運営する新型ポケット型Wi-Fiサービスです。

月額料金は4,980円(税込）で、購入プランにおいて5ヶ月分が0円となるキャンペーンを実施中です。

実質月額は約4,405円となり、コスパに優れたサービスと言えるでしょう。

ユニークな特徴として「30日間お試しモニター」が提供されており、本契約前に実際の使い勝手を確認できます。



端末は購入プランで27,720円ですが、キャンペーン適用により実質無料となります。

レンタルプラン（月額無料で返却要）も用意されており、短期利用や試行利用に最適です。

支払方法はクレジットカードと口座振替（専用プラン）に対応しており、柔軟な支払が可能です。

5G CONNECTのメリット

5G CONNECTの最大のメリットは、30日間お試しモニターサービスです。

購入前に実際の通信品質や端末の使い勝手を確認でき、不満がある場合は返却できるという安心感があります。

また、購入プランで5ヶ月間月額無料というキャンペーンにより、実質月額が約4,405円と非常にお得です。

端末代も実質無料となるため、初期投資がほぼ0円で始められます。

レンタルプランも用意されており、短期利用や出張時の利用など、柔軟なニーズに対応できます。

WiMAX +5Gの高速通信に対応し、速度面でも優れています。

5G CONNECTのデメリット

5G CONNECTのデメリットとしては、au・UQセット割に非対応という点が挙げられます。

au・UQをご利用の方は割引を受けられないため、総額的には割高になる可能性があります。

また、契約期間が1年であり、1年未満での解約には違約金が発生します。

月額4,980円は業界水準的には標準的ですが、キャンペーン適用を前提とした料金設定のため、キャンペーン終了後の料金が上昇する可能性があります。

口座振替は専用プランでのみ対応しており、すべてのプランで柔軟な支払方法が選べるわけではない点も注意が必要です。

レンタル型と購入型の違いや短期利用での料金比較は、5G CONNECTの評判記事で詳しく解説しています。

＼30日間お試しモニターサービス！ ／

8位 Mugen WiFi｜クラウドWi-Fi最大手

運営会社 株式会社FREEDiVE 月額料金 3,190円〜4,950円（プランにより異なる） 実質月額 約3,300円（100GB） データ容量 100GB／無制限（プランにより異なる） 回線 クラウドSIM（ドコモ/au/ソフトバンク/楽天）／WiMAX+5G 契約期間 2年（縛りなしオプション550円/月） 端末代 無料レンタル（返却要） キャンペーン 30日間返金保証／MUGEN PREMIUM CLUB（13ヶ月目に月額1ヶ月無料） 端末 AIR-1・U3（節約プラン）／クラウドSIM 5G AIR-2（高速通信プラン）ほか セット割 非対応 支払い方法 クレジットカード・口座振替（専用プラン） ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

※Mugen WiFiの料金は、本記事のリンクからお申し込みいただいた場合の料金です。公式サイトの価格とは異なります。

特徴：

100GBで十分なら最安クラス

30日間お試し期間あり

端末レンタルで初期費用が安い

Mugen WiFiは、クラウドWi-Fi系で最も人気のサービスです。



100GBで月額3,190円〜と手頃で、30日間のお試し期間があるため「まず試してから決めたい」という方にも安心です。

30日お試しの使い方や容量別の料金内訳は、MUGEN WiFiの評判記事でまとめています。

＼クラウドWi-Fiなら！ ／

9位 AiR-WiFi｜契約縛りなしで人気

📊 ユーザー調査データ （クラウドSIMカテゴリ全体の傾向） ※ AiR-WiFiの個別回答データはありません。クラウドSIMカテゴリ全体の傾向を表示しています。 ▼ 選ばれた理由TOP3（クラウドSIM全体） ❶ 料金が安い 80.4% ❷ データ容量が多い/無制限 45.7% ❸ エリアが広い 26.1% ▼ ユーザーの後悔TOP2（クラウドSIM全体） ❶ 料金が高い 45.7% ❷ 速度が遅い 37.0% 調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人

運営会社 株式会社FREEDiVE 月額料金 3,377円〜（サクッとプラン・100GB） 実質月額 約3,469円（100GB） データ容量 20GB〜100GB（プランにより異なる） 回線 クラウドSIM（ドコモ/au/ソフトバンク） 契約期間 1年（縛りなしオプション+330円/月） 端末代 無料レンタル（返却要） キャンペーン 30日間お試しモニター 端末 U2s／U3／AIR-Stick WiFi（下り最大150Mbps） セット割 非対応 支払い方法 クレジットカードのみ ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

特徴：

契約縛りなしオプション（+330円/月）が人気

30日間お試し期間あり

AiR-WiFiは、契約縛りなしオプションが人気のクラウドWi-Fiサービスです。



月額+330円で縛りなしにできるほか、30日間のお試し期間もあるため、初めてポケット型Wi-Fiを使う方にもおすすめです。

＼縛りなしで使いやすい！ ／

縛りなしオプションの条件や30日お試しの注意点は、AiR-WiFiの評判記事で取り上げています。

THE WiFi｜100GBプランが人気

📊 ユーザー調査データ （クラウドSIMカテゴリ全体の傾向） ※ THE WiFiの個別回答データはありません。クラウドSIMカテゴリ全体の傾向を表示しています。 ▼ 選ばれた理由TOP3（クラウドSIM全体） ❶ 料金が安い 80.4% ❷ データ容量が多い/無制限 45.7% ❸ エリアが広い 26.1% ▼ ユーザーの後悔TOP2（クラウドSIM全体） ❶ 料金が高い 45.7% ❷ 速度が遅い 37.0% 調査期間：2026年2月1日｜調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査｜有効回答数：300人

運営会社 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 月額料金 3,168円（THE WiFi 100GB） 実質月額 約3,260円（3年利用時） データ容量 100GB（FiTプランは従量制あり） 回線 クラウドSIM（ドコモ/au/ソフトバンク） 契約期間 なし（解約金0円） 端末代 割賦で購入（月々割で負担0円） キャンペーン 端末代 実質0円（月々割385円×36ヶ月） 端末 AIR-1・NA02（下り最大150Mbps） セット割 非対応 支払い方法 クレジットカードのみ ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

THE WiFiは、100GBプランが人気のクラウドWi-Fiサービスです。



3大キャリアの回線に対応しておりエリアが広く、海外利用にも対応しているため旅行や出張が多い方にも選ばれています。

＼海外や旅行でも使いたい方にも！ ／

実際の利用者の声は、THE WiFiの評判・口コミをまとめた記事でご紹介しています。

【2026年最新】ポケット型Wi-Fi料金比較表

💰 ポケット型Wi-Fi 実質月額シミュレーション 高額サービスの場合 UQ WiMAX 月額 4,598〜5,280円

端末代 33,220円

事務手数料 3,300円 実質月額 約5,455円 ⬇ 実質月額が安いサービスに乗り換え GMOとくとくBB WiMAX 1,375〜5,566円

キャッシュバック 最大112,000円

事務手数料 3,300円 実質月額 約3,875円 毎月 約1,580円 お得！ 3年間で 約56,900円 の節約

ポケット型Wi-Fiを選ぶ際、最も重要な指標が「実質月額」です。

実質月額とは、契約初期費用・端末代・キャッシュバック等をすべて含めて、契約期間全体で均等に割った月額料金のことを指します。

サービスによって割引キャンペーンや端末代の扱いが大きく異なるため、表面上の月額料金だけでは正確な比較ができません。



本セクションでは、マイナビニュース モバイルwi-fiどっとこむ運営チームが調査した2026年6月最新の料金データをもとに、10社の実質月額を徹底比較します。

また、キャッシュバック・キャンペーン情報も随時更新していますので、ぜひ乗り換え検討の際の参考にしてください。

実質月額料金比較（3年利用時）

以下の表は、主要10社の月額料金・事務手数料・端末代・キャッシュバックを加味した3年間利用時の実質月額を比較したものです。

表面上の月額料金だけでは見えない「本当のコスト」を把握するためにご活用ください。

サービス名 月額料金 事務手数料 端末代 キャッシュバック 実質月額 GMOとくとくBB WiMAX 初月1,375円

→5,566円 3,300円 33,264円 最大112,000円 約3,875円 カシモWiMAX 初月1,408円

→5,412円 3,300円 実質0円

（分割値引） － 約5,392円 UQ WiMAX 〜13ヶ月4,598円

14ヶ月〜5,280円 3,300円 33,220円 － 約5,455円 楽天モバイル 〜3GB 1,078円

〜20GB 2,178円

無制限 3,278円 0円 1円 － 約3,300円 BIGLOBE WiMAX 初月0円

〜24ヶ月3,608円

25ヶ月〜5,258円 3,300円 33,264円 － 約4,708円 5G CONNECT 4,980円 4,500円 実質無料

（レンタル） 30日お試し 約4,405円 Mugen WiFi 3,190円〜 3,300円 0円

（レンタル） 最大10,000円 約3,300円 AiR-WiFi 3,377円〜 0円 0円

（レンタル） － 約3,469円 モンスターモバイル 20GB：1,980円

50GB：2,530円

100GB：2,948円 3,300円 0円

（レンタル） － 約2,000円〜 クラウドWiFi 20GB：2,178円

50GB：2,618円

100GB：3,168円 3,300円 0円

（レンタル） － 約3,300円 ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

※Mugen WiFiの料金は、本記事のリンクからお申し込みいただいた場合の料金です。公式サイトの価格とは異なります。

キャッシュバック・キャンペーン一覧（2026年10月最新）

各サービスのキャッシュバックやキャンペーン内容を一覧にまとめました。

適用条件や注意点もあわせて確認し、申請漏れを防ぎましょう。

サービス名 主なキャンペーン 適用条件 注意点 GMOとくとくBB WiMAX 最大112,000円キャッシュバック 全員60,000円

＋乗換・OPで最大

11ヶ月後に申請 申請忘れに注意 カシモWiMAX 端末分割値引

（実質0円） 自動適用 解約時残債に注意

24ヶ月以内解約時 UQ WiMAX オンラインショップ

限定割引 オンライン申込 店舗は対象外

期間限定の可能性 楽天モバイル 端末1円

＋ポイント還元 新規 or MNP ポイント還元の

条件確認必須 BIGLOBE WiMAX 初月無料

＋月額割引 自動適用 24ヶ月以降月額UP

長期利用で割引終了 5G CONNECT 30日お試し

モニター 新規申込 データ20GB以下

が条件 Mugen WiFi 最大10,000円

キャッシュバック 14ヶ月利用後

に申請 2年契約

申請手続き必須 AiR-WiFi 初月0円など

プラン割引 自動適用 プランにより

異なる モンスターモバイル 14日間お試し

キャンペーン 新規申込 返却送料は

自己負担 クラウドWiFi 特になし

（契約縛りなし） － シンプルな料金体系

が魅力 ※料金はすべて税込・2026年10月時点の公式サイト情報をもとに作成しました。

最もお得なのはGMOとくとくBB WiMAXのキャッシュバック特典です。

お得に契約したい方はぜひチェックしてみましょう。